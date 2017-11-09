Как так случилось? В 2003 году белорусы почти полностью возмещали затраты на отопление, а в прошлом году — только 18%

Белорусы сейчас возмещают за отопление 16,8% от себестоимости, сообщил в октябре вице-премьер Владимир Семашко. Напомним, экономически обоснованный тариф сегодня составляет 91,18 рубля.

Две цифры и один вопрос про ЖКХ и наш кошелек

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние 13 лет изменился уровень возмещения населением затрат на отопление и электроэнергию.

По данным «Белэнерго», уровень возмещения населением затрат за оказание услуг по теплоснабжению в 2003 году составлял 98%. В 2006 году этот показатель существенно сократился — до 69%, в 2010-м — до 37%. К 2012 году белорусы возмещали уже 18% за потребленное тепло, столько же — в 2015 и 2016 годах.

«В период с 2007 года произошло резкое увеличение цены на природный газ, импортируемый в республику (в 3,9 раза), а значит, и себестоимости энергии, т. к. основную часть (около 70%) составляют топливно-энергетические затраты. Тарифы для населения увеличивались незначительно, поэтому до 2012 года наблюдалась тенденция снижения процента возмещения тарифами для населения затрат на услуги тепло- и электроснабжения», — поясняют в «Белэнерго».

Заметно сократился за последние 13 лет также и уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению. Так, в 2003 году этот показатель составлял 107%, то есть государство осталось в плюсе за оказанные услуги. Но дальше уровень возмещения стал падать. В 2006 году он составлял 86%, в 2011-м — 37%, в 2012-м — 32%.

Дальше белорусы стали больше возмещать за потребленную электроэнергию. В 2013 году этот показатель вырос до 53%, в 2014-м — до 82%, а в 2015-м — упал до 75%.

«С учетом принятых мер по увеличению тарифов на электро- и теплоэнергию для населения с учетом их индексации уровень возмещения тарифами для населения затрат на оказание услуг в 2016 году составил 83% за электроснабжение, — говорят в „Белэнерго“. — В Беларуси проводится социально-направленная политика по сдерживанию роста цен (тарифов) на оказание жилищно-коммунальных услуг, оказываемых для населения, которая предусматривает оплату данных услуг по субсидируемым тарифам, уровень которых ниже экономически обоснованных затрат на их оказание».

Специалисты напоминают, что для снижения ценовой нагрузки на население при оплате жилищно-коммунальных услуг в части электро-, теплоснабжения правительством ранее было принято решение о введении «перекрестного субсидирования» населения. «Его суть заключается в том, что недоплата населением за энергию до уровня экономически обоснованных затрат компенсируется за счет установления более высоких тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики. В большинстве стран мира цены на электроэнергию для населения, как правило, выше в 1,5−2 раза, чем для промышленности», — поясняют в «Белэнерго».

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что сегодня за отопление рядовой потребитель платит 16,8% от себестоимости.

По его словам, чтобы выйти энергетикам на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в 6 раз.

«Кто выдержит это, если одномоментно поднять так тариф? Именно на этот момент обратил внимание президент страны в ходе республиканского семинара о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны и поставил нам задачу делать это поэтапно, то есть по мере роста заработной платы, роста размера пенсий и т.д. Над решением этой задачи мы и будем сейчас работать», — сказал Владимир Семашко.

Напомним, на прошедшем 20 октября совещании по вопросам ЖКХ было озвучено, что теплоснабжение — самая дорогая из жилищно-коммунальных услуг. Более 30% от суммы жировки зимой — это отопление и подогрев воды. Исходя из этого президент потребовал «искать резервы для экономии в теплоснабжении».

С учетом двух индексаций — проведенной с 1 сентября и запланированной на 1 декабря — и повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов с 1 января 2018 года белорусы будут оплачивать коммуналку на 100% (кроме отопления), сообщали ранее в МАРТ.