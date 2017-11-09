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Комментарии
09.11.2017
Анастасия Зеленкова
«Белорусов будоражит, когда простому человеку дают «анучай по морде»

Готовы ли люди сегодня выходить за идею и кто может стать лидером, способным вести людей? Два противоположных взгляда на одну проблему в рамках спецпроекта «Дуэль».

Последние немногочисленные акции оппозиции показали, что белорусское общество не готово к протесту. Одни винят в этом пассивных граждан, другие не видят лидеров, за которыми могли бы пойти массы. Участники дискуссии в Клубе любителей интеллектуального общения (КЛИО) попытались разобраться, возможно ли сегодня поднять людей и кто это может сделать?

«Как, не имея власти в этой стране, повести за своими идеями народ?»

— Многие считают, что именно «творческое меньшинство», или как их называют некоторые историки пассионарии, движут историю. Но я пока не услышал, есть ли у нас в стране люди, которые организованно могут двигать нашу страну в желаемом для них направлении? — задался вопросом историк Анатолий Тарас. — У нас в стране кто задает тон? Власть. Нравится она нам или не нравится, но именно она дает какие-то стимулы, репрессирует тех, кто не хочет подчиняться ее правилам, решает, в каком направлении идти стране. Но есть ли у нас люди, которые могут это как-то изменить?

Я часто спорил с нашими националистами, говорил им, что они начали не с того. Вот стали пропагандировать белорусский язык — я не касаюсь того, правы они или нет, — но на тот момент народ не хотел этой «мовы». Вы должны были сначала взять власть в свои руки, а потом уже на следующее утро внести своим декретом обязательное изучение белорусского языка. Но как, не имея власти в этой стране вот эти идеи распространить настолько, чтобы за ними пошли большие группы населения? В первую очередь надо понять механизм. Я устал от того, что как только начинают говорить о философских вершинах — таких пруд пруди, как только конкретно, что будем делать завтра, послезавтра, набросайте план — все сразу в кусты.

Разве идут люди за сегодняшними лидерами оппозиции? Или взять ту же Светлану Алексиевич. Казалось бы, нобелевский лауреат должен быть непререкаемым авторитетом в обществе, но разве она у нас пример? Люди демонстрируют отношение к ней самое препоганое, в лучшем случае равнодушное. Обсуждают ее квартиру, все что угодно, но только не идеи.

У меня напрашиваются очень невеселые выводы, что пассионариев у нас очень мало, что реального влияния у них нет. У нас общество потребления и это господствующее настроение. А потому наши перспективы достаточно мрачные. И как государства суверенного и нашего народа как отдельной нации. У меня подозрения, что мы находимся на пути исчезновения как государства.

«Казалось бы, такая железобетонная власть, которая ни на что не реагирует, а как сработала эта ситуация с солдатом, погибшим в Печах»

— Считаю, что мы имеем новый пассионарный класс тех людей, которые распространяют новости, — не согласился с ним директор Института белорусской истории и культуры Виктор Евмененко. — Они подхватывают какую-то злободневную тему, раскручивают ее, подписывают петиции. И это охватывает людей, которые ранее, наверное, и на площадь не ходили и, может, не пойдут. Безусловно, и СМИ в этом участвуют. Это как раз механизм для продвижения идей.

Вы посмотрите, как сработала эта ситуация с солдатом, погибшим в Печах. Были подняты целые массы людей, и это оказалось таким мощным способом воздействия на власть. Казалось бы, такая железобетонная власть, которая ни на что не реагирует, и ей всегда было плевать. Вот это новый механизм, новые социальные медиа, которые втягивают людей.

Посмотрите, какие темы беспокоят сегодня наше общество? Это проблемы маленького человека. Возможно тех, кого мы назвали бы лузерами. Но это фактически такой западный тренд говорить про проблемы меньшинств и социально незащищенных слоев населения — геев, инвалидов и прочих. Вы посмотрите, как белорусов взбудоражил тот же тунеядский декрет. Потому что простому человеку фактически дали «анучай по морде». А кто эти темы вскрывает? Безусловно, журналисты, безусловно, правозащитники. Вот вам и ответ, кто сегодня может влиять и продвигать идеи, за которыми пойдут люди. Хватает знаковых лиц.

 
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