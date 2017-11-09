Где накопился избыток рабочих рук

Сможет ли государство отрегулировать рынок труда или каждый спасается сам, как может?

В Беларуси последние годы наметилась невеселая тенденция: уволенных становится больше, нежели принятых на работу. Так, по данным Белстата, в январе—августе с предприятий уволили 94,4 тысячи работников, тогда как приняли на 7,6 тысячи меньше. Что это: результат неэффективной работы белорусской экономики или мировой тренд, направленный на сокращение занятости за счет инновационных технологий и автоматизации?

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что ситуация, которая наблюдается последние годы в трудовой сфере в Беларуси, — это еще не совсем мировые тенденции.

— У нас действительно падает занятость, но она падает во всей экономике, — поясняет эксперт. — С другой стороны, мы видим, что последние лет 5 у нас есть четкий тренд на сокращение занятости в промышленности, и эта занятость перетекает в сферу услуг.

Такое «перетекание» — нормальный тренд для всех стран, и большинство его уже пережили.

— Кое-где есть даже некоторое направление на легкую реиндустриализацию, — отмечает Катерина Борнукова. — Что касается Беларуси, то по сравнению с развитыми странами, где 70% работников занято в сфере услуг, нам есть еще куда двигаться. У нас в этой сфере работает только 50% рабочей силы.

Наиболее остро эта проблема стала ощущаться в последнее время. Неэффективные госпредприятия, пытались повысить свою эффективность за счет сокращения избыточной занятости.

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