Почему девальвация белорусского рубля неизбежна

Где белорусы берут валюту и когда народ перестанет снабжать ею государство — об этом руководитель Аналитического центра «Стратегия» экономист Леонид Заико.

Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения в октябре составила 147,8 миллиона долларов.

— Почему люди продолжают сдавать валюту?

— Да это не так уж и много денег. И люди в белорусский рубль уже поверили, поэтому спокойно меняют доллары на рубли. Это ожидаемая тенденция. Перед деноминацией были сомнения, станут ли люди активно переходить на рубль, но сейчас он достаточно устойчив, позитив сработал.

— Это значит, что народ отвыкает от привычки держать заначки в валюте?

— Так и должно быть. Норма накопления в Беларуси небольшая, на уровне 5%, если брать совокупные доходы, традиционно накопления были в долларах. Сейчас, после снижения зарплаты, если держать депозиты даже в Беларусбанке, они приносят доходы меньше 1 процента в месяц. Но это самые высокие доходы в Европе, поэтому держать в белорусских рублях деньги выгодно.

— А тем временем доллар неумолимо приближается к психологической отметке в 2 рубля за одну американскую денежную единицу?

— Тут нужно позаимствовать опыт России, где уровень инфляции в этом году может составить около 4%. В таком случае российский рубль становится неинфляционным и как денежная единица и форма сбережений имеет ряд преимуществ по сравнению с белорусским рублем. А у нас инфляция пока еще высокая, так что девальвация белорусского рубля неизбежна.

— Но ведь российский рубль в немалой степени зависит от цен на нефть.

— Да, есть такое. Предсказать курс российского рубля сложно. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия и Китай не договорятся о золотом стандарте. А времена такие уже просматриваются.

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