Милиция занялась девушкой, выбросившей бытовую технику с 14-го этажа

На этой неделе 28-летняя жительница Гродно устроила настоящий переполох на улице Белые Росы, сообщает uvd.grodno.by.

Между девушкой и парнем, снимающими квартиру на 14-м этаже в новостройке, возникла ссора, после которой молодой человек ушёл. Гражданка, оставшись наедине с собой, в порыве ярости начала выбрасывать из окна вещи, увесистую бытовую технику, одежду.

К счастью, от действий девушки ни чужое имущество, ни люди не пострадали, однако весь двор был в буквальном смысле захламлён выброшенным из окна. По факту нарушения общественного порядка действиям гражданки будет дана правовая оценка в рамках кодекса Республики Беларусь об административных правонарушений.

О реакции её сожителя не сообщается.