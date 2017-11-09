Кто представит Беларусь на конкурсе красоты для «женщин в теле»

8-13 ноября в Сингапуре пройдет конкурс красоты Ms. Top of the World Plus Size. Беларусь на этом конкурсе представит 32-летняя Евгения Тюленева из Минска.

Беларусь впервые примет участие в подобном конкурсе.

«Мой размер от 48-го до 52-го», — говорит Евгения. Она являлась директором предприятия в сфере энергетики, но ушла в модели. Теперь Тюленева занимается регистрацией культурно-образовательного центра Алеси Пономаренко, чтобы заняться благотворительностью, планирует написать книгу.

В интервью она признавалась, что когда предложили поучаствовать в конкурсе красоты для «пышек», то боялась, что засмеют.

Плюс сайз — это модели, которые носят одежду 42—54 размеров и имеют пропорциональную фигуру.

Модель «плюс сайз» снялась для самого знаменитого каталога купальников в мире