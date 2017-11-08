В Киеве напали на журналистов, снимавших репортаж о куме Путина

В киевском аэропорту Жуляны на журналистов программы «Схемы» напали люди в масках.

Журналисты работали над репортажем о прибытии из России в Киев Виктора Медведчука, лидера пророссийской организации «Украинский выбор».

Как сообщил в Фейсбуке корреспондент агентства «Схемы» Михаил Ткач, нападавшие не позволили им снимать прибытие политика и его самолета.

– Они избили нас локтями, отталкивали нас и дважды выбили камеру из рук нашего оператора, – написал Ткач. – Они заблокировали наш автомобиль с камерой на приборной панели таким образом, чтобы мы не смогли снять посадку самолета Виктора Медведчука, прибывающего из России, и его проход через терминал.

Ткач сообщил, что люди в масках - те же телохранители, которые работают у Медведчука в аэропорту Жуляны всякий раз, когда он вылетает в Москву или возвращается из России.

Главный редактор проекта «Схемы», журналист украинской службы Радио Свобода Наталья Седлецкая, заявила, что телохранители Медведчука уже несколько дней пытались помешать работе ее команды. А сотрудник "Схем" Александр Черновалов рассказал, что неизвестные люди следили за ним возле офиса и по дороге на работу: их зафиксировали камеры наблюдения возле киевского бюро «Радио Свобода».

Журналисты проекта «Схемы» регулярно делают острые материалы и сталкиваются с противодействием тех, кто в объектив их камер попадать не хочет. Последний конфликт у Михаила Ткача произошёл с сотрудниками управления Госохраны, которые «подрабатывали» на свадьбе сына генерального прокурора Украины.

После этого видео начальник Управления Госохраны Валерий Гелетей извинился за поведение своих коллег.

Виктор Медведчук – украинский политик, имеющий тесные личные связи с президентом России Владимиром Путиным. Он является постоянным участником переговоров, направленных на разрешение конфликта на востоке Украины, которые ведут украинские правительственные силы и поддерживаемые Россией сепаратисты.