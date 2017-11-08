Военный эксперт о переменах в Печах: «Полтора года можно отслужить без навороченного телефона»

Военный эксперт Александр Алесин в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил, почему считает разумными и справедливыми нововведения Министерства обороны, которые затронут солдат, проходящих службу в Печах.

Как сообщалось ранее, солдаты смогут иметь при себе телефоны разрешенного образца. По новому распоряжению командира части в телефоне не должно быть камеры, интернета, диктофона.

Александр Алесин оценивает эту меру как разумную:

— Все-таки армия — это не детский лагерь. Телефоны можно иметь при себе. Солдат может позвонить родным и близким, сообщить, что здоров, что с ним все в порядке. В случае необходимости у него есть неконтролируемый канал для того, чтобы сообщить близким или правоохранительным органам о том, что происходят какие-то ненормальные события, нарушается законодательство — произвол или дедовщина в отношении этого военнослужащего.

Эксперт отмечает, что практика пользования навороченными гаджетами показывает, что иногда телефон живет своей жизнью и может информировать о его владельце третьих лиц.

— Что касается фотоаппарата, видеокамеры и интернета — функций, недоступных для служащих в части в Печах, нельзя утверждать, что солдаты будут сообщать иностранным спецслужбам о технике, на которой они работают. Но они могут поделиться с товарищем, снимок прислать маме или бабушке, и уже эти люди могут распространить информацию.

Может быть, человек работает на сложной технике — технике связи, с вычислительной техникой, с машинами управления ракетных комплексов. В этой ситуации неизвестно, как обернется распространение информации и какие могут быть последствия.

Учитывая, что армия — организация режимная, закрытая, думаю, что это та самая мера, которая необходима. Все же в армии должна быть дисциплина и ограничения. Полтора года можно отслужить без навороченного телефона, — заключает Александр Алесин.

Собеседник «Салідарнасці» подчеркивает, что снимки командиров, коллег военнослужащего могут быть нежелательны, если сделаны без разрешения этих людей.

— Это расценивается как вмешательство в личную жизнь, — добавил военный эксперт.

Позитивную оценку Александр Алесин дал и еще одному нововведению в Печах — установке камер видеонаблюдения в помещениях, где находятся военнослужащие. Ранее министр обороны Андрей Равков сообщил о том, что на эти цели будут выделено финансирование.

В бригадах спецназа внутренних войск эта мера уже введена, и случаи неуставных отношений там резко сократились, поясняет Алесин.

— Конечно, когда потенциальный хулиган или нарушитель воинской дисциплины знает о том, что не останется безнаказанным, это оказывает сдерживающее влияние.

По мнению эксперта, наличие видеокамер позволит защитить слабых — тех, кто воспитывался в тепличных домашних условиях, и для кого армия — стресс.

— Особенно в ситуации, когда офицеры отсутствуют — в вечернее время, во время сна, думаю, это справедливая и действенная мера, — считает Александр Алесин.