В Германии официально признан третий пол

Конституционный суд Германии обязал разрешить гражданам страны указывать третий пол в своих документах.

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung в среду, 8 ноября, третий пол ввели для людей, которые не идентифицируют себя ни как мужчину, ни как женщину. Новые правила должны представить до конца 2018 года.

Решение приняли после того, как в суд обратился интерсекс — человек, пол которого нельзя однозначно определить как мужской или женский, что подтверждается хромосомным анализом. По документам он был женщиной. В Германии интерсексы могут оставлять графу «пол» в документах пустой.

По официальным данным на 2013 год, в Германии жили до 10 тысяч интерсексов. Активисты утверждают, что на самом деле их в восемь раз больше.