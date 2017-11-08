В Минске «заяц» напал на контролера

Инцидент произошел на остановке «Восток-2» по улице Славинского в троллейбусе №37.

Контролеры зашли в подъехавший троллейбус для проверки оплаты проезда. Заметив контролеров, один из парней тут же попытался выйти из троллейбуса, однако ревизор перегородил ему дорогу. Тогда парень вытолкал контролера из салона троллейбуса.

Началась потасовка. Пострадал один из контролеров, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Хулигана-безбилетника объявили в розыск.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 25-30 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волос светлый короткий. Был одет в серую куртку с темными вставками под рукавами и желтыми вставками в области капюшона, синие джинсы, темные ботинки. При себе имел серый рюкзак с оранжевыми вставками.

Если вам что-либо известно об изображенном на фото мужчине или располагаете информацией о произошедшем, просьба обращаться в Первомайское РУВД г. Минска либо позвонить по телефонам: 8(017)239-66-32, 8(029)364-34-40, 8(017)280-02-02 или 102.

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