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Скандалы
08.11.2017
TUT.BY
После гибели ребенка в Могилеве под уголовное дело попали чиновники горисполкома

Дело за служебную халатность, связанную с ненадлежащим выполнением обязанностей по контролю за своевременным сносом незаконно возведенных зданий и сооружений, возбуждено в отношении нескольких сотрудников горисполкома Могилева.

Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Фото Анжелика Василевская, TUT.BY

— Следствием установлено, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского городского исполнительного комитета ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования законодательства, регламентирующие порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, расположенных по адресу: улица Загородное шоссе, д. 31, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть и иные тяжкие последствия, — рассказали в СК.

СК возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси (служебная халатность).

Кроме того, следователями в Могилевском городском исполнительном комитете, РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» изъята соответствующая документация по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы. С учетом полученной информации проводятся допросы.

Также назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Для проведения экспертиз привлечены специализированные научные сотрудники Белорусско-Российского университета. На разрешение данных экспертных исследований следствием поставлены вопросы как о качестве произведенных строительных работ, так и об организационно-технических причинах трагедии.

В ходе расследования установлено, что Комитет государственного контроля Могилевской области еще в 2010 году провел проверку и вынес предписание о сносе незаконно построенных объектов по улице Загородное шоссе, д. 31. На основании проведенной проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства.

Предположительно, строительство велось некачественно — подручными средствами. Данный факт рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения.

42-летнего владельца заброшенного недостроя отпустили. В СК пояснили, что отсутствуют основания для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он остается в статусе подозреваемого, в его отношении применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

1 ноября трое школьников оказались на территории заброшенного участка с недостроенным домом в Могилеве. На двоих детей обрушилась плита перекрытия. 9-летний Максим погиб на месте. 8-летнего Дениса в состоянии клинической смерти доставили в областную детскую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Задержан мужчина, строивший этот дом, его процессуальный статус пока неизвестен. Расследование дела продолжается.

Недостроенное здание не было законсервировано, территория не огорожена.

 
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