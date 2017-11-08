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08.11.2017
Единственная дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде

На 59-м году жизни скончалась Мария Королева.

Причины смерти не раскрываются. Дочь Гурченко ушла из жизни за несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября актрисе исполнилось бы 82 года (она скончалась в 2011-м).

Фото ТАСС

Как утверждает «СтарХит», Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.

Отец Королевой – сценарист Борис Андроникашвили. 

 
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