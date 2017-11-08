В Борисове пропал парень, которого охранники выдворили из клуба

Владимиру Гавриловичу 19 лет, он студент Борисовского политехнического колледжа. В субботу, 4 ноября, он с ребятами отмечал проводы друга, которого забирают в армию в этот призыв.

Праздник закончился в клубе Barbossa, откуда примерно в 2.35 молодого человека вывела охрана. После этого его никто не видел.

— Сын пошел на проводы к знакомому, — рассказывает мама Владимира Елена. — Их собралось семь человек. Они немного посидели дома, выпили, а потом пошли в клуб.

Там, по словам мамы, между призывником и несколькими посетителями возник конфликт. Владимир заступился за друга, и мужчины переключились на него.

— Мы смотрели запись с камер видеонаблюдения. Там видно, как они дергают нашего сына — то пинают его, то в лицо дали, — продолжает мама. — Насколько сильно? Непонятно. Охрана видела, что ситуация накаленная, но не вызвали милицию.

В какой-то момент из клуба охранники вывели Владимира. На часах было примерно 2.35 ночи. Парень, говорят друзья, оказался на улице без куртки — и один из ребят вынес ему верхнюю одежду. А потом вернулся за своей курткой.

— На улицу он вышел минут через 10−15, но Володи на месте уже не было, — восстанавливает события той ночи мама. — С тех пор мы о нем ничего не знаем. Наружные камеры в здании отсутствуют. Камеры соседних магазинов данную территорию не захватывают. Раньше сын никогда не бывал в таких заведениях и не уходил из дома.

— Почему охранники вывели именно вашего сына?

— Видимо, они увидели, что есть один объект, к которому они цепляются. Тех парней было человек пять. Они остались внутри, милицию на них не вызвали.

— Владимир был сильно пьян?

— По видео этого не определить, описание друзей разное. Но такого, чтобы он валялся или «шел по стене», нет. Он вообще никогда не пил водку. А тут они пили водку и курили кальян.

Четвертый день Владимира ищут всем Борисовом. Ищут близкие, горожане, милиция и спасатели.

— Если он направился домой пешком, ему пришлось бы переходить мост через Березину, он мог упасть, — чуть сдерживает слезы Елена. — Но у него были деньги на такси. Почему он не позвонил? Может, сел телефон. Мы не знаем, что с ним произошло. Версий тысяча.

На днях знакомые Владимира бросили клич в соцсетях: ищут, вдруг кто-то подвозил парня в ту ночь, видел его или помогал. Пока тишина.

Всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении молодого человека, просят обращаться по телефонам: +375 33 6666 856, +375 25 6666 856, +375 33 6666 033 или в милицию по номеру 102.