В Слуцке «пранкеры» пообещали местному жителю фургон водки. А потом ограбили

Необычное преступление расследует Следственный комитет по Минской области.

История началась с того, как двое предполагаемых злоумышленников договорились с жителем Слуцка о том, что привезут ему 30 ящиков водки.

– Во время встречи фигуранты заманили покупателя в фургон под предлогом демонстрации продукции и, угрожая пневматическим пистолетом, похитили у него денежные средства в размере 230 рублей, – сообщает представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Но самый интересный поворот дело приняло после того, как подозреваемые были задержаны милицией.

– В ходе следствия обвиняемые давали противоречивые показания в части того, что совершили противоправные действия с целью снять видеоразоблачение, так называемый «пранк». В последующем они якобы намеревались вернуть деньги потерпевшему и извиниться, когда закончат съемку, – сообщила она.

По мнению следствия, собранные доказательства опровергают доводы задержанных, однако точку в деле должен поставить суд.

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