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08.11.2017
Натяжные потолки в Гомеле: особенности и преимущества

Натяжной потолок Гомель – лучшее решение для оригинального интерьера

Современные натяжные потолочные конструкции могут выглядеть нестандартно, иметь многоуровневую структуру. Полотно из полимерной ткани выдерживает внушительные нагрузки, смотрится презентабельно, красиво и эстетично. Натяжные потолки в Гомеле представлены в разнообразной цветовой палитре, могут зрительно увеличивать пространство комнат. Особой популярностью среди современных заказчиков пользуются конструкции с фотопечатью, подсветкой, перфорированные полотна. Производители применяют самые востребованные фактуры: тканевые, матовые, глянцевые, сатиновые. Пленка ПВХ рекомендована для помещений, где отмечается повышенный уровень влажности. Натяжные потолки станут идеальным решением для детских, ванных, прихожих, гостиных. Как утверждают специалисты, покрытия прослужат не менее 25 лет, сохранят безупречный вид в течение всего периода эксплуатации.

Покупателям предлагаются впечатляющие акции и скидки, программа лояльности. Пенсионеры могут рассчитывать на дисконт, составляющий 15 процентов. При заказе полотна от 35 квадратных метров клиенты получают потолок в ванну под ключ. При выборе натяжной конструкции с нишей под карниз – декоративное освещение бесплатно. Преимущества взаимовыгодного сотрудничества оценят все клиенты. Приятные сюрпризы начинаются с момента выполнения замеров. Профессионалы готовы предложить огромный ассортимент материалов, разнообразие цветов, фактур, чтобы оформить необычный интерьер. На все работы монтажники дают гарантию, которая достигает 25 лет.

Ключевые нюансы сотрудничества с компанией ТЕХО

Ведущие специалисты компании ТЕХО готовы предложить самые выгодные условия сотрудничества. Теперь каждый заказчик сможет рассчитывать на консультацию, качественный монтаж, помощь при выборе натяжных потолков в Гомеле. Специалисты компании постоянно внедряют инновации, создают уникальные многоуровневые системы, оснащенные декоративными элементами. В качестве альтернативного варианта возможна комбинация полотна ПВХ с гипсокартоном. Подробную информацию можно узнать по номеру 80445403040. Монтажные работы осуществляют высококвалифицированные бригады. Для обустройства натяжных потолков используются экологически безопасные, фирменные материалы, прошедшие контроль качества. Компания имеет массу положительных отзывов, заслужила хорошую репутацию, высокий уровень доверия.

 
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