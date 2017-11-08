Причины неполадок АКБ зимой

Многим знакома досадная ситуация: выбегаешь утром на улицу, мгновенно ощущаешь мороз, спешишь в авто, а оно не заводится.

Ни с первого раза, ни с двадцатого. Зимой батарея машины должна пребывать в отменном состоянии, иначе рано или поздно придется столкнуться с таким затруднением. Перейдя по ссылке, вы можете приобрести надежный прибор, однако даже он без ухода не проживет дольше нескольких лет.

Причины неисправности АКБ

Слишком низкая температура окружающей среды заставляет замерзать не только людей, а и машины. Понижаемая способность накапливать и отдавать заряд приводит к ситуации, когда стартер не способен запустить работу двигателя, вследствие чего авто не может нормально функционировать. Важно, что для этого батарея необязательно должна быть разряжена полностью, достаточно и сравнительно небольшой перемены показателя силы пускового тока. Из-за специфики устройства двигателя он также нуждается в большем количестве энергии для поддержания работоспособности.

Не стоит забывать и о вечной проблеме жизни в городе: поездки на малые дистанции не дают возможности как следует работать генератору. В итоге он не выполняет свои функции, и аккумулятор не пополняет энергоемкость обратно, так как вся энергия уходит на поддержание работы электросистем обогрева.

Как обеспечить работоспособность батареи зимой

Предварительное тестирование и подготовка АКБ решит возможную проблему, не дав ей развиться. Для этого при помощи вольтметра оцените реальное состояние прибора по фактическому напряжению. По желанию используйте специализированный тестер, однако это не обязательно. Сравните данные (напряжение, емкость, пусковой ток) с теми, которые указывает производитель. После этого необходимо удалить клеммы, начиная с минусовой. Не забывайте про грамотный уход: для смазки контактов используется специальная смазка, которая предотвратит коррозию металла.

Если ваш аккумулятор в Кременчуге все-таки оказался разряженным, необходимо пополнить его заряд. Для этого примените подходящее по параметрам авто зарядное устройство, причем покупать стоит исключительно модели от проверенных производителей. На современном рынке представлены сотни изделий, которые не способны произвести нормальную зарядку аккумулятора. Приборы от компаний с мировым именем зачастую уже проверены временем и их функциональность не вызывает сомнений. На процесс придется выделить от 2 часов до недели, в зависимости от текущего состояния АКБ, однако даже такие затраты времени оправдывают нормально работающее авто зимой!