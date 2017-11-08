Причины неполадок АКБ зимой

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Марціновіч: «Прэміі ў Беларусі даюць тым, каго не баяцца. Ці тым, каго хочацца крышачку пашкадаваць»
Шендерович: «Меня всего лишь ударили по карману и самолюбию, а могли и бритвой по глазам»
Журналiстка апублікавала дзённiк з закрытага жаночага аддзялення псіхіятрычнай клінікі
В Германии официально признан третий пол
В Минске «заяц» напал на контролера
После гибели ребенка в Могилеве под уголовное дело попали чиновники горисполкома
Единственная дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде
В Борисове пропал парень, которого охранники выдворили из клуба
В Слуцке «пранкеры» пообещали местному жителю фургон водки. А потом ограбили
Опрос выпускников: «Уеду работать за границу при первой возможности»
«Нет ни камеры, ни интернета, ни диктофона. Мечта любого командира части!»
В репрессиях в Саудовской Аравии нашли «российский след»
Где на выходных ждут Лукашенко, чтобы он поднял «адреналинчик»
Не хватило копейки: курс доллара вырос почти до 2 рублей
Лукашенко: «Мы фактически поставили вровень наших украинских братьев с белорусами»
Латынина: «Теперь подростков будут запугивать и вербовать, а самых борзых — сажать»
Цена на нефть вышла на уровень 2015 года. Кризис заканчивается?
Всего одна жена и другие факты о новом саудовском наследнике трона
Фото дня. Мозг, как тебя не хватает!
Киев может разорвать дипотношения с Москвой. Возможно, не без участия Минска
640 семей просят Лукашенко вмешаться в ситуацию со строительством их домов
На ночь глядя. Так бы мог выглядеть кадр из леденящего душу хоррора, но…
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Уроженка Барановичей в Швейцарии: «Мы в шоке от цен в Беларуси»
Кто виноват, спрашиваю? «Теперь все тычут пальцем в Лукашенко, мол, «позади планеты всей»
Лукашенко гостил в «ну очень богатой стране» 12 полных суток. «А впереди еще Сочи…»
Фото дня. Арестованные в Саудии принцы спят на полу в отеле «Ритц Карлтон»
Это не стоп-кадр из голливудского фильма – она реальная помощница президента!
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
В Саудовской Аравии задержали принца, которого СМИ называли спасителем «личного кошелька» Лукашенко
Чем американский президент отличается от белорусского
Маленький нюанс, который не учли инициаторы уравнения гимназий и школ
Преподаватель: «Товарищ Карпенко, вы, наверное, подняли учителям зарплаты в пять раз?»
Навумчык: Без Кастрычніка сапраўды не было б РБ. Была б — Беларусь
Заико: «Мне как-то окна ставил виолончелист»
Уроженка Барановичей в Швейцарии: «Мы в шоке от цен в Беларуси»
Романчук назвал «целый букет серьезных заболеваний» белорусской экономики: рак, гепатит, инсульт
Семь анекдотов к 7 ноября от политолога Дракохруста
Экономике поставили диагноз. «Теперь поменять бы главного врача»
«Сеча» в гомельской школе глазами чиновников: «Состоялся открытый конструктивный разговор»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Дети и взрослые в красной-красной комнате в окружении Ленина
Встречайте птицу 2018 года в Беларуси: черноголовый щегол!
Марзалюк отжег на KEF-2017: «Образование в муниципальных английских школах – страх и ужас»
Неожиданно дорогие отели в белорусской глубинке. Фотогалерея
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Эротический календарь Liqui Moly на 2018 год
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Новости партнеров
08.11.2017
Причины неполадок АКБ зимой

Многим знакома досадная ситуация: выбегаешь утром на улицу, мгновенно ощущаешь мороз, спешишь в авто, а оно не заводится.

Ни с первого раза, ни с двадцатого. Зимой батарея машины должна пребывать в отменном состоянии, иначе рано или поздно придется столкнуться с таким затруднением. Перейдя по ссылке, вы можете приобрести надежный прибор, однако даже он без ухода не проживет дольше нескольких лет.

Причины неисправности АКБ

Слишком низкая температура окружающей среды заставляет замерзать не только людей, а и машины. Понижаемая способность накапливать и отдавать заряд приводит к ситуации, когда стартер не способен запустить работу двигателя, вследствие чего авто не может нормально функционировать. Важно, что для этого батарея необязательно должна быть разряжена полностью, достаточно и сравнительно небольшой перемены показателя силы пускового тока. Из-за специфики устройства двигателя он также нуждается в большем количестве энергии для поддержания работоспособности.

Не стоит забывать и о вечной проблеме жизни в городе: поездки на малые дистанции не дают возможности как следует работать генератору. В итоге он не выполняет свои функции, и аккумулятор не пополняет энергоемкость обратно, так как вся энергия уходит на поддержание работы электросистем обогрева.

Как обеспечить работоспособность батареи зимой

Предварительное тестирование и подготовка АКБ решит возможную проблему, не дав ей развиться. Для этого при помощи вольтметра оцените реальное состояние прибора по фактическому напряжению. По желанию используйте специализированный тестер, однако это не обязательно. Сравните данные (напряжение, емкость, пусковой ток) с теми, которые указывает производитель. После этого необходимо удалить клеммы, начиная с минусовой. Не забывайте про грамотный уход: для смазки контактов используется специальная смазка, которая предотвратит коррозию металла.

Если ваш аккумулятор в Кременчуге все-таки оказался разряженным, необходимо пополнить его заряд. Для этого примените подходящее по параметрам авто зарядное устройство, причем покупать стоит исключительно модели от проверенных производителей. На современном рынке представлены сотни изделий, которые не способны произвести нормальную зарядку аккумулятора. Приборы от компаний с мировым именем зачастую уже проверены временем и их функциональность не вызывает сомнений. На процесс придется выделить от 2 часов до недели, в зависимости от текущего состояния АКБ, однако даже такие затраты времени оправдывают нормально работающее авто зимой!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Осенний вояж Лукашенко: «В Беларуси такое могут позволить себе только звезды из звезд»
Как чиновники заблокировали распоряжение Лукашенко «запустить шчупака»
Фраза дня: «Чего не хватает Лукашенко, так это…»
Фото дня. Мозг, как тебя не хватает!
Ерофеев: «Одну сволочь привело к власти, включая нашу собственную – товарища Сталина»
Как пиарщица Трампа затмила его жену
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY