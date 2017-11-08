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08.11.2017
Постельное белье: тренды и модные тенденции

Уже много лет подряд дарить постельное белье в киеве – это признак хорошего тона и воспитанности, ведь в данном подарке выражается приятное с полезным, практичное и стильное.

Да, даже в мире текстиля для дома диктует правила строгая Мода, ведь каждый сезон появляются новые тенденции и look, образы и тренды. Так что же можно в этом сезоне? На что обратить внимание при выборе комплекта на сайте https://www.jersey-shop.com.ua/postelnoe-bele и как сэкономить на покупке, вы узнаете ниже.

Модное постельное белье в Украине

Если говорить о моде, то нельзя не упомянуть цвет и принты. В этом сезоне в моде абстракция, сочность оттенков, графические рисунки, фантазийные узоры, цветочные принты, моногамия, однотонность и минимализм. Все также актуально белое сатиновое белье, которое отождествляется с царской роскошью и изысканным вкусом обладателей. Большим спросом пользуется текстиль с нанесением объемного рисунка, фотопечати или принтов по специальной технологии. Благодаря чему узоры оживают, и белье само по себе становится изюминкой интерьера.

Конечно, купить постельное белье недорого вряд ли удастся, ведь используемые в производстве ткани (чаще всего сатин), красящие пигменты и сама методика не могут стоять дешево.

Ткани и материал

При выборе комплекта стоит полагаться не только на эстетику рисунка, но и на качество материала из которого изготовлен комплект. Этот магазин постельного белья изобилует различными предложениями и постоянно обновляемым ассортиментом комплектов, поэтому в таком разнообразии заблудиться и ошибиться проще простого. В процессе покупки всегда помните, что самое лучшее постельное белье изготавливается из натуральных тканей – хлопка, льна, бамбукового волокна, шелка. Вискоза, микрофибра, поликоттон – это полностью синтетические или смесовые ткани. Поплин, сатин, бязь – это натуральный хлопок, отличный друг от друга способом переплетения нитей, их толщиной. Если хочется сделать поистине шикарный подарок, то стоит обратить внимание на шелк. Однако его стоимость не всегда укладывается в рамки приличия. Сегодня самыми популярными тканями по праву считаются сатин, поплин и бамбук, которые обладают всеми качествами царского постельного белья и отличаются демократичной стоимостью. Отличный подарок на любой праздник!

Запутаться в мире текстиля для дома очень просто. Но мы уверены, что с нашей помощью необходимое превратится в приятное! Приятных покупок на сайте магазина jersey-shop.com.ua.

 
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