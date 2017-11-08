Опрос выпускников: «Уеду работать за границу при первой возможности»

Зачем стране белорусские выпускники зарубежных вузов и почему на родине им неуютно?

«Уеду работать за границу при первой возможности, даже если эта работа не по специальности» — ответили 19% респондентов в ходе опроса, проведенного компанией «Сатио» в рамках проекта международной технической помощи «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума».

В опросе приняли участие тысяча человек в возрасте от 18 до 21 года, которые закончили школу или еще получают среднее образование.

Помимо 19% тех, кто признался в готовности уехать за границу работать при первой возможности, еще 49,1% респондентов готовы работать за рубежом при более выгодных условиях, 14,5% — готовы работать за рубежом при прочих равных условиях и 1,4% белорусских юношей и девушек согласны работать за рубежом при менее выгодных условиях.

И лишь 16% опрошенных заявили, что не станут работать за рубежом ни при каких обстоятельствах, даже если не найдут работу в Беларуси.

— Утечка мозгов — это универсальная комплексная проблема. Люди уезжают за получением образования и нередко не возвращаются во многих странах. Это не является уникальным белорусским опытом. Оказывается, и в Швецию, и в США не возвращаются, — отметил начальник управления общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Андрей Бушило.

Продолжение статьи читайте здесь