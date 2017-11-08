Руководство военной части в Печах разрешило солдатам пользоваться телефонами. Но с одной оговоркой.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на Министерство обороны, теперь молодые люди, которые служат в Печах, смогут иметь при себе телефоны – правда, только разрешенного образца.

По новому распоряжению командира части в телефоне не должно быть камеры, интернета, диктофона.

– Раньше в личное время в военной части также можно было пользоваться телефонами, – прокомментировали нововведение в министерстве. – Но хранились они в установленных местах. Например, в канцелярии у старшины или командира, и выдавал их ответственный офицер. Все это фиксировалось в журналах выдачи и приема телефонов.

Белорусские интернет-пользователи неоднозначно оценили инициативу скандально известной военной части.

«В нем не должно быть камеры, интернета, диктофона. В смысле, чтобы нельзя было заснять, записать и обнародовать?»

«И на какое время рассчитана данная мера? Через пару лет такой телефон невозможно будет найти. Бред полнейший».

«И раньше пользовались телефонами без проблем, сейчас просто официально разрешили».

«Легендарный Nokia 3310 образца 2000 года. Нет ни камеры, ни интернета, ни диктофона. Мечта любого командира части!»

«Пока они все делают правильно. Плохо, что для этого потребовалось погибнуть хлопцам».