Преимущества сотрудничества с компанией Тепломонтаж

Профессионалы реализуют высококачественное оборудование, современные отопительные системы, твердотопливные, газовые, электрические котлы. Компания является признанным лидером на рынке электрообогрева. Специалисты компании Тепломонтаж продают оборудование, имеющее высокие технико-эксплуатационные характеристики. Покупатели смогут оценить гибкую ценовую политику, индивидуальный подход, грамотную консультацию, техническую поддержку. Благодаря прямому сотрудничеству с известными производителями компания реализует котлы по оптимальной стоимости. Независимо от объемов заказа можно получить оперативную и бесплатную доставку. Среди широкого ассортимента можно найти промышленные и бытовые модели электрических, газовых, твердотопливных котлов. Продажа котлов осуществляется с предоставлением гарантии. Сертифицированные товары станут беспроигрышным вариантом для производственных, офисных, жилых помещений.

Надежные товары и комплектующие для обслуживания отопительных систем

Чтобы оборудование функционировало без сбоев, работало долгое время, обеспечивало достаточную степень обогрева, стоит обеспечивать регулярное сервисное обслуживание котлов, своевременное устранение неисправностей. При выполнении диагностики мастера осуществляют визуальный осмотр агрегата, проверяют горелку, проводят регулировочные работы, чистку газоходов. При отсутствии возможности выполнить газификацию предлагается приобрести твердотопливные агрегаты. Специалисты предлагают альтернативные источники обогрева – автоклавы, топки, камины, запчасти и комплектующие к ним.

Качественное отопительное оборудование Тэнко, Гелиос, Маяк пользуется огромной популярностью на отечественном рынке. Пользователи отмечают колоссальную экономичность агрегатов. Консультанты помогут подобрать максимально функциональную модель, учитывая габариты, технические характеристики, мощность. Надежные котлы выбираются с учетом общей площади сооружения. Доставка заказов осуществляет по всей территории Украины. Заказчики могут рассчитывать на гарантийное, послегарантийное обслуживание установленных систем.