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08.11.2017
Кухни на заказ по хорошей цене

Мебель под заказ с учетом архитектурных особенностей помещения

Покупка нового кухонного гарнитура помогает решить массу проблем, грамотно организовать пространство, эффективно использовать свободные квадратные метры. Специалисты выполняют замеры, чтобы готовая конструкция на сто процентов соответствовала архитектурным особенностям, размерам помещения. Профессионалы предлагают оригинальные идеи дизайна кухни, смогут реализовать проект любой сложности. Чтобы создать уникальный стиль используются современные отделочные материалы, технические новинки, новшества. Помимо эстетических аспектов заказчик может выбирать фактуру фасадов, цвет, фурнитуру. Производственная компания modern-teh предлагает реализовать самые смелые решения кухонного дизайна. Для изготовления высококачественных гарнитуров применяют инновационное импортное оборудование от известных мировых производителей.

Любой покупатель желает стать обладателем индивидуальной, своеобразной, неповторимой мебели. Особой популярностью пользуются модульные кухни, считающиеся современным решением, сочетающим все запросы покупателей. Модульная система мебели изготавливается в одном стилистическом направлении. При производстве гарнитуров используют экологически безопасные материалы. Изящные, многофункциональные кухни обустраиваются термоустойчивой столешницей, которая не подвержена механическим повреждениям, износу. Заказчик выбирает приемлемое количество ящиков, фасадов, различную высоту, ширину.

Преимущества сотрудничества с профессионалами

Изготовитель дает сто процентов гарантии на качество продукции. Опытные дизайнеры с радостью реализуют сложные проекты. Специалисты готовы предложить специальную цену для оптовых заказчиков. Компания обеспечит своевременную доставку гарнитура, установку, настройку, сервисное обслуживание мебельной продукции. Фабрика занимается производством исключительно сертифицированных товаров. Производитель применяет высокотехнологичное оборудование от ведущих немецких, итальянских компаний, чтобы обеспечить максимальную автоматизацию процесса изготовления гарнитуров.

 
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