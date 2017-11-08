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08.11.2017
Курсы парикмахеров широкого профиля Юлии Бурдинцевой

Обучение парикмахерскому мастерству – лучшие предложения по трудоустройству

Желающие освоить новую профессию смогут осуществить мечту, окончив курсы парикмахеров широкого профиля Юлии Бурдинцевой. Грамотные специалисты владеют всеми тонкостями парикмахерского искусства, смогут поделиться бесценным опытом, дать знания новичкам. На сайте http://www.j-center.ru/study.html можно узнать подробности программы обучения, выбрать подходящий срок от месяца до полугода. По результатам сдачи дипломного проекта выдается соответствующий документ об образовании. Ученикам предложено оценить высочайший уровень мастеров, пройти грамотно разработанную программу подготовки парикмахеров-универсалов, модельеров, стилистов.

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Оригинальные стрижки и потрясающие прически

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