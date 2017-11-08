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08.11.2017
Арина Холина, sexandstyle.ru
Белые женщины себя ненавидят. А Рианна всех на пальце вертела

Рианна потолстела где-то раза в два или три, но, видимо, не обращает внимания ни на каких хейтеров, которые пишут ей, как ужасно она выглядит.

Я помню, как пролистала на одном сайте ее фото, и только комментарии из серии «о ужас, сколько же она жрет, что с ней, кошмар» заставили меня вернуться и приглядеться. Так-то я даже не заметила, как ее разобрало.

Ну да. Набрала. Такая мясистая дева. И вот я подумала – а почему так много черных женщин в теле выглядят потрясающе? Они крепкие, энергичные, из них хлещет сексуальность.

Рианна. Ноябрь, 2017 года

Оказалось, что у нас есть статистика. По ней больше 50% черных женщин считают себя красавицами. Где-то 27% испанских женщин (судя по всему, имеется в виду девушки из Латинской Америки) полагают, что они прекрасны, и… тададам! …только 18% белых женщин считают себя привлекательными.

Серена Уильямс и Сиара. Ноябрь, 2017 года

Восемнадцать, матьвашу, процентов. А остальные, ага, думают, что они толстые/старые/кривые. И я могла бы предположить (хоть никакой статистики у меня на руках и нету), что среди русских женщин процент привлекательных еще ниже. Ну, по собственному мнению.

Так что понятно, отчего Рианна на пальце всех вертела. Уверенность в себе не разрушишь какими-то там миллионами комментариев. Если эта уверенность «природная», а не держится на тонких нитках вроде пластических операций, работы дорогих стилистов, диеты из лимонного сока и слабительного, и, конечно, фотошопа.

Если человек любит себя, любит свое тело – он хоть 20 кг наберет, все равно будет себя любить (если ему удобно с этими килограммами).

Вот известен случай, когда российская актриса и ювелир Анастасия Цветаева в ее первые годы в Израиле сделала пост (видимо, решив, что в Израиле нет русскоговорящих – и никто не увидит) о том, какие омерзительные местные девки – жирные, гадкие, а еще и ходят в крохотных шортах. Был скандал.

Потому что в Тель Авиве (и других городах, конечно) толпами ходят эти пышные восточные еврейки в платьях, которые едва прикрывают вагину, и ощущают себя восхитительно. И тут приехала тощая белая женщина – и давай орать во весь голос: «О боже, это так отвратительно, это так неэстетично!»

Аллегра Версаче

Неэстетично – это когда из задницы аж палки торчат, как человек хочет быть «идеальным».

«Идеальная» унылая девица (я сейчас про собирательный образ), которая считает калории в помидорах, которая при мысли о членах скорее падает в обморок от страха, чем возбуждается, которая уже в пятнадцать лет считает свои коленки и локти «старыми», а в двадцать заряжает в лицо филлеры для «профилактики» – это вот она… ммм… неживая.

Забавно, что «белые женщины» забывают, что человек – это не только внешность. И какой-нибудь там дрищ без харизмы и сексуальности – вот ничто.

Если честно, то я лично вовсе не за такой бодипозитив, когда тело – это жировые драпировки, но, с другой стороны, и толстые, и тонкие одинаково счастливы/несчастливы. И сексуальность – это вовсе не тонкие ножки и ручки. Я видела столько черных женщин, которые в своей пышнотелости просто убийственно соблазнительны, что никак меня не убедить, будто красота женщины – в стройности.

Ну, и может, по примеру, надо быть просто более жизнерадостными, много танцевать, любить секс, а не измерять себя бесконечно и не рассматривать в лупу морщины на лице. Рассматривайте лучше побольше членов – это дает куда больше удовольствия.

 
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