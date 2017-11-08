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08.11.2017
Стеллаж БИЛЛИ – особенности и область применения

Огромный ассортимент мебельной продукции в интернет-магазине ИКЕА

Функциональная мебель подходит для обустройства небольших комнат. Изделия позволяют располагать огромное количество предметов, обеспечивают доступ к вещам. Практичный стеллаж БИЛЛИ может быть встроенным, цветным, настенным, модульным, крепиться на стену или пол. Современные конструкции могут оснащаться боковыми стенками, иметь разнообразную форму. Особой популярностью пользуются модели с асимметричным расположением полок. Дизайнеры рекомендуют применять функциональную мебель, как элемент интерьера, место для хранения разнообразных предметов. Стеллажи станут беспроигрышным вариантом, чтобы зонировать пространство. Стеллаж одновременно является перегородкой, идеально подходит для однокомнатных апартаментов, квартир-студий. Модель БИЛЛИ сможет выгодно подчеркнуть офисный стиль, стать местом для хранения папок, оргтехники, канцелярских товаров, скоросшивателей, книг, документов. Небольшой шкаф позволяет избежать ощущения стеснения, выгодно сэкономит пространство. На стеллаже можно расположить аппаратуру, хранить одежду, спальные принадлежности.

Область применения стеллажа

Мебель можно использовать, чтобы разграничить обеденную зону. Особой популярностью пользуются полузакрытые конструкции. Угловые шкафы станут беспроигрышным вариантом зонирования пространства. Недостаток свободного места – основная проблема малогабаритной квартиры, поэтому будет целесообразно купить функциональную мебель. Интернет-магазин ИКЕА гарантирует высокое качество товаров, оперативную доставку по Москве. Виртуальный каталог содержит всю необходимую информацию о мебельной продукции, технические характеристики, параметры шкафов.

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