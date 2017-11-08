В репрессиях в Саудовской Аравии нашли «российский след»
Анализируют авторы Telegram-канала Кстати! Приводим мнение полностью.
– После репрессий в Саудовской Аравии становится понятно, зачем приезжал король к Владимиру Путину. Учитывая, что наша армия сейчас играет важную роль в этом регионе, любой переворот, поддержанный нами, мог легко состояться. А так король уважил личным приездом, подписал несколько контрактов и спокойно зачистил элиту.
Но следуют понимать, что эта «любовь» только на время, пока мы нужны. Обычно страны ближнего востока быстро забывают все договорённости, когда наша помощь им больше не нужна.
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