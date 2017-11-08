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Комментарии
08.11.2017
В репрессиях в Саудовской Аравии нашли «российский след»

Анализируют авторы Telegram-канала Кстати! Приводим мнение полностью.

– После репрессий в Саудовской Аравии становится понятно, зачем приезжал король к Владимиру Путину. Учитывая, что наша армия сейчас играет важную роль в этом регионе, любой переворот, поддержанный нами, мог легко состояться. А так король уважил личным приездом, подписал несколько контрактов и спокойно зачистил элиту.

Но следуют понимать, что эта «любовь» только на время, пока мы нужны. Обычно страны ближнего востока быстро забывают все договорённости, когда наша помощь им больше не нужна.

 
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