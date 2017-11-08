Где на выходных ждут Лукашенко, чтобы он поднял «адреналинчик»

Капитан женской сборной Беларуси по теннису Эдуард Дубров надеется, что глава государства посетит финальный матч Кубка Федерации.

— Александр Лукашенко часто посещает самые важные спортивные мероприятия года. Вам будет проще играть, чтобы он был на трибунах или без лишнего давления?

— Мы к нему привыкли, без него будет не та игра. Он любит зайти в раздевалку поддержать девочек. Мы ожидаем продолжения этой традиции. Думаю, и президенту приятно с такими молодыми красивыми девчонками пообщаться, поговорить перед матчем. Это ни к чему их не обязывает, но улучшает настроение, придает энергии. Адреналинчик поднимается. Так что присутствие президента только на руку, — ответил Дубров, пишет by.tribuna.com.

Финальный матч Беларусь — США состоится 11-12 ноября на «Чижовка-Арене». Кубок Федерации — это аналог мужского Кубка Дэвиса. Официальное название турнира — Fed Cup by BNP Paribas.

Беларусь впервые в истории дошла до финала столь престижного соревнования. А тот факт, что играть теннисистки будут в Минске на кортах, к которым успели «прибиться», только добавляет оптимизма.