Лукашенко: «Мы фактически поставили вровень наших украинских братьев с белорусами»

В первый день после длинных выходных и почти 2-недельного пребывания в ОАЭ, глава Беларуси встретился в Минске с президентом Международного комитета Красного Креста.

Александр Лукашенко подчеркнул значимость того, что это первый визит Петера Маурера в Беларусь как руководителя Международного комитета Красного Креста, сообщает его пресс-служба.

По мнению главы государства, МККК осуществляет «самую великую миссию в мире из всех международных организаций»:

— Вы всегда рядом с теми людьми, которые попали в беду, вы оказываете им гуманитарную помощь или выступаете посредником, где это только возможно, по оказанию гуманитарной помощи, вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И осуществляете многие другие направления в этом плане. Поэтому это величайшая деятельность, которую мы приветствуем и всегда будем поддерживать, и вы на нас можете рассчитывать.

Он обратил внимание на тот факт, что Беларусь также стремится всячески помочь тем, кто в этом нуждается, отметив, что в течение украинского кризиса Беларусь «приняла у себя порядка 150 тыс. беженцев из этой страны, обеспечив их всем необходимым»:

— Фактически поставили вровень наших украинских братьев с белорусами. Как вы понимаете, это все нам стоило значительных затрат, но мы их не считаем, поскольку люди попали в беду. Здесь затраты вряд ли имеют какой-либо счет.

Лукашенко также напомнил, что белорусы никогда не были в стороне от войны в Сирии:

— Мы оказывали и оказываем гуманитарную поддержку сирийскому народу, особенно детям, выработана программа оздоровления сирийских детей в Беларуси. Мы в этом направлении и впредь будем действовать.