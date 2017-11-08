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08.11.2017
HELLO!
Чак Норрис: «Я бросил карьеру, чтобы моя жена осталась в живых»

Последний фильм, в котором снялся Чак Норрис, - «Неудержимые 2» - вышел в свет в 2012 году, и с тех пор актер исчез с радаров мировых СМИ.

Долгое время никто не знал, что именно происходит в его жизни и чем вызван его уход в тень, только на днях ситуация прояснилась. Оказывается, все это время Чак занимается лечением и ухаживает за больной женой, 54-летней Дженной Норрис.

- Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Дженне. Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправдана, - рассказал Чак изданию Good Health.

Как оказалось, четыре года назад Дженне пришлось за 8 дней трижды пройти исследование МРТ (магнитно-резонансная томография) в ходе лечения ревматоидного артрита. Для лучшей визуализации изменений ей было введено контрастное вещество с тяжелым металлом гадолинием в составе. Он, по мнению Дженны, вызвал тяжелые побочные эффекты, побороть которые она не может который год.

- Через несколько часов после первого исследования я почувствовала нестерпимый жар, как будто в мое тело влили кислоту. Сначала жжение было в одном месте, затем оно стало распространяться, - рассказала Дженна в интервью Good Health.

В течение нескольких недель после этого жену Чака Норриса госпитализировали 6 раз с сильной болями в области ребер, затрудненным дыханием, дрожью в теле, мышечной слабостью и болью в суставах. Доктора были сбиты с толку симптомами Дженны:

- До болезни я была очень живым и эмоциональным человеком. Я бы сказала даже, что мое здоровье и уровень физической подготовки обеспечили бы мне место в десятке самых здоровых людей в мире.

Пока врачи разводили руками, Дженна пыталась найти ответ в интернете. После долгих поисков она обнаружила статью о случаях отравления гадолинием. Его симптомы - невралгия, мутное сознание, проблемы с мышцами, сильная слабость - оказались пугающе знакомыми Дженне.

- В тот момент я попросила врачей подробнее рассказать мне о контрастном веществе, но меня заверили, что оно абсолютно безопасно и мне нужно лишь пить больше жидкости, - рассказала Дженна.

Обратившись еще в несколько клиник и получив тот же ответ, Чак нашел клинику интегративной медицины в Рино, Невада, где им подтвердили токсичность гадолиния.

- К тому времени, как мы добрались до этой клиники, - через несколько недель после инъекций, я потеряла уже 7 килограммов веса и с трудом могла глотать, подходило только детское питание. В течение 5 месяцев мне ставили капельницы с веществом, которое выводит тяжелые металлы из организма. Мне требовалась круглосуточная помощь медсестер. Чак все это время спал рядом со мной на маленьком диване и никогда не уходил из больницы. Я очень хотела жить и молилась только о возможности хотя бы вырастить своих детей (Чак и Дженна воспитывают близнецов - 16-летних Дакоту и Дэнили), - продолжает Дженна.

Известно, что на лечение побочных эффектов семья Норрис уже потратила 2 миллиона долларов. Чак и Дженна понимают, что такие суммы недоступны большей части других пациентов, столкнувшихся с той же проблемой из-за того, что токсичность гадолиния скрывается. Знаменитости собираются сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию:

- Это душераздирающая ситуация, это злобный, уродливый секрет, который мы с Чаком хотим раскрыть миру.

Первый шаг сделан: Чак Норрис подал иск в Верховный суд Сан-Франциско на 11 фармацевтических компаний, которые занимаются распространением контрастных веществ с этим металлом. Актер требует компенсации в размере 10 миллионов долларов за причиненный ущерб.

Выиграть дело будет непросто. В прошлом году Американский колледж радиологии заявил, что гадолиний используется для проведения исследований с 1980-х годов во всем мире и предоставляет «важную информацию врачам». За это время контрастное вещество было введено более 300 миллионам пациентов.

В мае этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (The U.S. Food and Drug Administration) также подтвердило, что не выявлено никаких доказательств токсичности гадолиния.

В июле Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к такому же выводу, однако рекомендовало приостановить применение контрастных веществ с гадолинием в качестве меры предосторожности.

 
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