Как чиновники заблокировали распоряжение Лукашенко «запустить шчупака»

Показательная история на тему, за кем в Беларуси остается последнее слово, случилась с телеканалом, который планировал создать один из наиболее эффективных госменеджеров Сергей Румас.

Как известно, сейчас он возглавляет не только Банк развития, но и Белорусскую федерацию футбола. В один прекрасный день Румас загорелся созданием специализированного канала на базе уже существующей «Сетанты». Предполагалось, что на обновленной «кнопке» будут в полном объеме транслироваться матчи национального чемпионата, а также лучшие игры из зарубежных лиг.

Этот план в администрации президента сразу встретили «в штыки». Новый канал явно стал бы конкурентом «Беларусь 5», у которого дела и так идут через пень-колоду.

Поэтому, изучив вопрос, чиновники вынесли свой вердикт: «нецелесообразно». Но Сергей Румас не сдался и обратился напрямую к Александру Лукашенко. Глава государства в ходе Олимпийского собрания, состоявшегося 30 мая, высказался на эту тему:

— Если БТ-5 неудобно — это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого шчупака запустить. Потому что вы же видите наш «Беларусь 5». Они там комментаторов нормальных не могут найти… Будем говорить откровенно: канал БТ-5 — он никакой. По десять раз крутят одну и ту же игру, подешевле где-то договорились.

Резюме Лукашенко было таким: «Отдайте ему (Румасу – прим.ред.) один канал».

Казалось бы, вопрос решен. Но минуло лето, уж осень близилась к финалу, а о старте футбольного телеканала ничего не было слышно.

Секрет раскрыл Румас (что забавно в эфире «Беларусь 5»):

– К сожалению, чиновники решили, что футбольный канал белорусам не нужен – есть «Беларусь 5». И не важно, что бюджетных денег там не планировалось – канал создавался на средства АБФФ и «Сетанты». Важно – что захотели зайти на их половину поля, создать конкуренцию за зрителя.

Таким образом, распоряжение Лукашенко фактически заблокировано. И этот сюжет наглядно демонстрирует механизм (не)принятия решений в Беларуси. В том числе по вопросам куда более важным, чем создание футбольного телеканала.

Заико: «Александр Григорьевич — это красивый пушистый хвост номенклатурной собаки. Хвост хорош, но управляет им номенклатура»