Фраза дня: «Чего не хватает Лукашенко, так это…»

Событиями в Саудовской Аравии навеяно.

«Чего не хватает Лукашенко, так это принцев и министров, у которых на счетах $ 30 млрд, и которых можно арестовать», -- пишет в среду утром у себя в Facebook лидер ОГП Анатолий Лебедько.

Тем временем, появляются свежие новости из Саудии, согласно которым намерения тамошних властей куда серьезнее (к слову, сарказм Лебедько становится еще более актуальным). Как пишет The Wall Street Journal, те собираются конфисковать активы и средства на общую сумму до 800 миллиардов долларов в рамках кампании по борьбе с коррупцией.

Конфискованные у коррупционеров активы станут собственностью государства, утверждает источник газеты. По сведениям WSJ, значительная часть этих средств находится за границей, что осложнит попытки вернуть их. Однако даже часть этой суммы может поправить финансовое положение Саудовской Аравии.

Как отмечает газета, «продолжительный период низких цен на нефть вынудил правительство занимать средства на международном рынке ценных бумаг, а также использовать средства из золотовалютного резерва».