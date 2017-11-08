Латынина: «Теперь подростков будут запугивать и вербовать, а самых борзых — сажать»

Почему Мальцев — поп Гапон. Провокатор он или спецслужбы его использовали — уже не важно: дело сделано.

В 1990-х годах бывший советский инженер-кибернетик Юрий Кривоногов и его супруга, бывший редактор радиовещания Донецкой камвольно-прядильной фабрики Марина Цвигун, объявили о приближении конца света.

Конец света должен был состояться 24 ноября 1993 года. После конца света для членов их секты должен был наступить рай на Земле, а все остальные должны были погибнуть в пламени. В ноябре 1993-го члены секты съехались в Киев и попытались, в преддверии конца света, захватить Софийский собор.

В 2013 году бывший член «Единой России» и давний знакомый Вячеслава Володина саратовский блогер Вячеслав Мальцев объявил о приближении революции в России. Он даже назначил точную дату: 5 ноября 2017 года.

В этот день Россию ждала революция, отмена всех налогов и долгов по кредитам, «предание трибуналу лиц, причастных к антиконституционному захвату власти в России», а также установление некоего «прямого народовластия». Мальцев повторял эту дату — 5 ноября 2017 года — в каждом выпуске своего видеоблога «Артподготовка».

Неизбежность революции именно в этот день Мальцев объяснял так: «Это крайний срок, когда все созреет».

Накануне 5 ноября многие поклонники Мальцева получили по электронной почте приглашение поехать свергнуть фашистский режим в Москву. Там — на вокзале или в Москве — их и задержали.

Что общего между Юрием Кривоноговым, aкa «наместником Бога на земле Юоаном Свами», и Вячеславом Мальцевым?

К сожалению, очень многое.

Давайте скажем прямо: назначить революцию на 5 ноября 2017 года, ни раньше ни позже, вот прямо-таки ровно в этот день, — это совершенно то же, что назначить конец света на 23 ноября 1993 года.

Это поступок, который не может быть поступком нормального и честного человека.

Революция — это не солнечное затмение, дату которого можно заранее рассчитать. Конечно, бывают заговоры, когда заранее планируют путч на какую-то дату. Но, во-первых, никто в истории не планировал путча аж за четыре года с точностью до одного дня. А во-вторых, заговоры — вещь тайная. Их руководители не ведут блог, в котором извещают противника о дате удара, и участникам заговора не приходят письма по электронной почте.

То есть еще раз: нет никакой, даже самой наималюсенькой причины на земле, по которой разумный, честный и вменяемый человек публично, за четыре года, назначит точную дату конца света или революции.

По какой причине он может назначить такую дату?

Их несколько, и они не исключают друг друга.

Самая очевидная — если человек сошел с ума. Пережил клиническую смерть, принял титул «Мария Дэви Христос», решил, что именно он — Великий Ангел Революции, и пр. и пр.

Вторая — если он хочет стать лидером тоталитарной секты, удовлетворив тем самым свое стремление к статусу, влиянию и богатству. Мария Дэви Христос и «наместник Бога на земле» Юрий Кривоногов, между прочим, хотя и обещали конец света — а не забывали принуждать сторонников своей секты отдавать секте имущество.

И, наконец, третья: этот человек — провокатор.

Его поведение либо с самого начала является провокацией чистой воды, либо оно использовано ФСБ для провокации. Потому что публичные призывы к революции именно 5 ноября — это идеальный инструмент для вылавливания нескольких сотен, в основном подростков, по молодости лет и неуравновешенности характера купившихся на видеоблог нового попа Гапона и поехавших в Москву делать революцию.

Вот типичный протокол допроса одного из них — 18-летнего Петра Исаева из Красноярска, который вместе со своими товарищами отправился на вокзал, чтобы ехать в Москву, после того как 27 сентября получил электронное письмо от Мальцева с предложением приехать в столицу к 5 ноября и вступить в вооруженный бой с кровавым режимом. Там, на вокзале Красноярска, борцов и задержали.

Документ приводится со всеми особенностями его орфографии и пунктуации.

Из протокола допроса 18-летнего п. Исаева

«С января 2017 года я являюсь участником общероссийского движения «Артподготовка», а именно его территориально обособленной группы на территории гор. Красноярска. Пофамильно я всех не знал, вместе с тем входили следующие лица: Оксана Похадун, Сергей Зинов, Александр Зайцев, Роман Марьян, Павел Дягилев, Михаил Михеев. В конце сентября 2017 года мне на используемый мной электронный адрес **** с адреса электронной почты *****, владелец которого мне неизвестен, пришел документ от «Центрального революционного комитета», датированный 27 сентября 2017 и адресованный только сторонникам Мальцева, в котором указывалось, что вооруженное восстание в Москве назначено на 5 ноября 2017 г. и предлагалось прибыть в Москву 1 или 2 ноября для того, чтобы вступить в бой с вооруженными структурами в г. Москве…

…В целях выезда я объединился с иными сторонниками «Артподготовки» Марьяном Романом, Дягилевым Павлом и Михеевым Михаилом мы начали совместную подготовку к выезду, а именно разработку маршрута, приготовление необходимых вещей: а именно камуфляж, берцы, ножи, питарды (sic. — Ю. Л.), которые могли пригодиться при столкновении с полицией… 26 октября 2017 года я совместно с указанными лицами на ж/д гор. Красноярска приобрели билеты по маршруту: Ачинск — Ярославль. Маршрут выбирался с учетом того, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов».

Вам это ничего не напоминает, а?

А мне так очень напоминает.

Напоминает обнародованное только что расследование РБК о том, как «фабрика троллей» организовывала в США митинги по интернету. Как сначала — весной 2015 года — было организовано мероприятие «получи бесплатный бургер», за результатами которого с помощью городских уличных веб-камер наблюдали из Санкт-Петербурга, а потом пошли и более серьезные вещи, вроде митинга в Шарлоттсвилле.

У меня несколько очевидных вопросов по поводу деятельности Вячеслава Мальцева.

Первый: почему его блог «Артподготовка» был заблокирован только 31 октября 2017 года, за пять дней до назначенной им революции? У нас блокируют всё и вся, блокировали безобидные grani.ru, kasparov.ru, ej.ru, но почему-то не блокировали блог, где в каждой передаче повторяли дату начала вооруженной борьбы с кровавым режимом.

Второй: мог ли Мальцев не понимать, что в условиях тотальной электронной слежки все его сторонники известны наперечет? Что в таких условиях отправка писем по электронной почте с формулировкой «предлагаем 5 ноября наделать бомб и приехать в Москву стрелять в ментов» означает только одно: арест и срок для всех, кто приедет?

Третье: если эти провокационные письма отправлял не Мальцев, а ФСБ от его имени, почему Мальцев не обратился к своим сторонникам со словами: это провокация, берегитесь! Он мог бы сказать это в том же самом видеоблоге — и до всех бы дошло.

Так или иначе, можно констатировать: накануне 5 ноября ФСБ РФ провела успешную — с точки зрения ФСБ — акцию по аресту, изолированию и подведению под статью нескольких сот подростков, получивших мальцевские «письма счастья» и поехавших бороться с кровавым режимом. С помощью этих писем были отловлены и нейтрализованы потенциальные смутьяны. Теперь их будут запугивать и вербовать, а самых борзых — сажать.

Единственным бенефициаром этой акции, удивительно напоминающей ольгинские эксперименты с организацией недовольства по интернету, является ФСБ, где многие уже вертят себе дырочки под новые звездочки.

Был ли при этом Вячеслав Мальцев прямым провокатором или просто неадекватным человеком, которого использовали, не так важно.