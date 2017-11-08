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08.11.2017
Ерофеев: «Одну сволочь привело к власти, включая нашу собственную – товарища Сталина»

Писатель поясняет, почему сто лет назад ― это была не революция.

― Нет, она для меня, во-первых, совсем не революция, ― говорит Виктор Ерофеев в эфире Эха Москвы. ― У меня сегодня появилась колонка на Deutsche Welle, где я пишу: Великая Октябрьская неудачная революция. И она великая исключительно только по масштабам. Она, наверное, самое главное событие XX века, которое привело к власти и Гитлера и Мао Цзэдуна и кого только не привело — одну сволочь привело к власти, включая нашу собственную – товарища Сталина.

А, с другой стороны, это и не революция, поэтому она и неудачная. Конечно, это переворот. Вот я читал, что какая разница, революция или переворот? Все-таки есть разница. Потому что государственный переворот – это явление случайное: оно может быть, а может и не быть. Вот случилось coup de'tat, как говорят на Западе. Могло случиться, а могло и нет. Мне кажется, самое обидное, что произошло со страной – что этой революции мог бы и не быть. Она стала возможной благодаря удачному большевистскому перевороту.

Почему она была неудачной? Наверное, только потому, что она пошла против самой человеческой природы. То есть те принципы, которые строили ленинцы и считали их во главе угла, главными, наверное, и основополагающими, то есть и уравниловка и, вообще, отдать земли малоимущим крестьянам и так далее, — это все-таки то, что не соответствует иерархии человеческого сознания, человеческой мысли, человеческой культуры.

И в общем, конечно, это было мучение человеческой природы, в результате которого мы, эти мученики, дети мучеников, в конце концов, в общем, оказались жертвами антиселекции, негативной селекции.

 
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