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Экономика
08.11.2017
Евгений Федоров
Цена на нефть вышла на уровень 2015 года. Кризис заканчивается?

Рекорд цен двухлетней давности был побит в понедельник.

Цена барреля нефти марки Brent превысила отметку в 64 доллара за тонну – и уже третий день торгуется в районе этой позиции.

Интересно, что экономический кризис, затронувший Россию и Беларусь, начался в 2014 году как раз на фоне падения цен на «черное золото» со 140 до 33 долларов за баррель. Тогда это привело к резкому ослаблению курса российского рубля и вызвало цепную реакцию в Беларуси.

По оценкам экспертов, устойчивый рост цен на нефть способствует восстановлению белорусской экономики.

Рухнет ли стабильность рубля под тяжестью повышения зарплат?

 
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