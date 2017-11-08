Как пиарщица Трампа затмила его жену

Главной звездой токийского банкета в честь Дональда Трампа стала пиарщица американского президента Хоуп Хикс.

На прием 29-летняя директор по коммуникациям Белого дома надела смокинг, белую рубашку и галстук-бант. При всей лаконичности образа он получился чрезвычайно стильным и привлек к Хоуп Хикс массу внимания. Даже известная модница Меланья Трамп в этот вечер нервно курила в тамбуре: на фоне помощницы президента супруга Дональда Трампа выглядела не просто консервативно, а скучно, отмечает Marie Claire.

Хикс познакомилась с семьей Трампа в 2012 году, когда занялась продвижением линии одежды Иванки. За пять лет она снискала полное доверие Дональда.

Модельный опыт позволяет Хоуп всегда выглядеть впечатляюще. Но как Хикс удерживается в политике и уживается с Трампом дольше многих?

«У нее тихий голос, а ее походка грациозна, как у танцовщицы. А кроме того, у нее есть определенная, хотя и незаметная с первого взгляда, власть», – пишет корреспондент Би-би-си при Белом доме Тара Маккелви. – «Хикс пытается не привлекать к себе излишнего внимания, но это практически невозможно. Даже в Белом доме, наполненном женщинами с потрясающими прическами и на высоких каблуках, ее невозможно не заметить».

Хоуп Хикс с родителями и сестрой

«Работать со столь противоречивой персоной, как Дональд Трамп, девушке помогают природная мягкость, этичность и безграничная сила воли», – это опять Marie Claire. – «Хоуп Хикс вошла в предвыборный штаб Дональда Трампа в качестве личного пресс-секретаря, в обязанности которого входили не только общение со СМИ, но и ведение от его имени страниц в социальных сетях (что не так уж и легко, учитывая стремление миллиардера делиться в Twitter каждым моментом своей жизни), а также сопровождение начальника в тысячах рабочих поездок. Однако место в личном самолете по соседству с будущим президентом стоит недешево: ради этой должности Хикс пришлось на полгода забыть, как выглядит ее собственная семья, и даже расстаться с молодым человеком, с которым ее связывали долгие и серьезные отношения.

Но, похоже, для Хоуп игра стоила свеч: начальник оценил добросовестность и преданность девушки и, одержав победу на выборах, предложил ей место директора по стратегическим коммуникациям в Белом Доме».

Хикс не попала в предыдущий список женщин Трампа, но явно войдет в его обновленную версию.

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