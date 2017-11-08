Как копят и тратят свои сбережения белорусы

Почему мы боимся банков и все чаще задумываемся о здоровье.

Социологи вывели экономический код белорусов. Оказывается, белорусы ориентированы на рыночные ценности: 50-70% опрошенных в ходе исследования «Ценностные приоритеты разных социальных групп белорусского общества» считают, что конкуренция полезна, побуждает людей совершенствоваться и работать лучше.

Примерно столько же респондентов убеждены, что большие деньги обеспечивают человеку независимость и всестороннее развитие, а также что положение каждого члена общества должно определяться его трудовыми усилиями.

Однако лишь очень маленькая часть опрошенных согласны с тем, что разные сферы рынка и общества должны быть в руках частников. 40% признались, что не имеют достаточно средств и возможности

— Продуманного сберегательного поведения у белорусов нет. Они вкладываются в недвижимость или покупают иностранную валюту и хранят ее дома. Белорусы все еще боятся банков, — рассказывает соавтор исследования, заместитель директора по научной работе Института социологии Национальной академии наук Ирина Лашук.

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