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Политика
08.11.2017
Салiдарнасць
Киев может разорвать дипотношения с Москвой. Возможно, не без участия Минска

Верховная рада готовится проголосовать за разрыв дипотношений с Россией в рамках «реинтеграции Донбасса».

По данным Коммерсанта, этот пункт будет дополнительно внесен в соответствующий закон, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября. Источники издания в Раде убеждены, что за этот шаг проголосуют представители большинства фракций.

Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения на Украине, а украинские в РФ будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Беларусь, либо Швейцария.

Напомним, Александр Лукашенко и Петр Порошенко встречались неделей ранее в ОАЭ. По ее итогам последний выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

 
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