640 семей просят Лукашенко вмешаться в ситуацию со строительством их домов

Очередное «жилищное» воззвание к президенту появилось в сети.

В этот раз его разместили от имени 640 семей, заплативших известному застройщику «Тамбаз» за новые квартиры в ЖК «Аркадия», пишет REALTY.TUT.BY.

Строительно-монтажные работы на стройплощадке не ведутся с мая 2017 года, сроки погашения облигаций истекают. У людей нет гарантий, что они когда-нибудь получат квартиры, но у них есть надежда, что в ситуацию вмешается глава государства.

На 9-минутном видео представитель группы рассказывает Александру Лукашенко о проблеме. Семьи, включая детей, стоят на фоне недостроя на улице Богдановича, укрываясь от дождя зонтами.