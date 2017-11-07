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Экономика
07.11.2017
Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики

Его эксперты пояснили почему.

ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год с минус 0,5% в мае до плюс 1,5% в ноябре, а в 2018 году белорусская экономика, согласно прогнозу банка, вырастет на 2% (+1 процентный пункт к майскому прогнозу), сообщает TUT.BY.

Об этом говорится в распространенном во вторник докладе банка о региональных экономических перспективах, охватывающем положение в 37 государствах с формирующимися рынками.

Эксперты ЕБРР констатируют, что «экономика Беларуси снова растет после двух лет рецессии». За девять месяцев 2017 года ВВП страны вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему «способствовало восстановление внешнего спроса». Объем производства в обрабатывающей промышленности, крупнейшем секторе белорусской экономики, вырос на 6,6%.

Стабилизация обменного курса, слабый внутренний спрос, умеренность в росте заработной платы, а также в целом консервативная макроэкономическая политика способствовали снижению уровня инфляции в сентябре 2017 года до 4,9% в годовом исчислении, что является самым низким уровнем за последние годы, говорится в отчете.

По мнению ЕБРР, краткосрочные экономические перспективы улучшились из-за разрешения спора о ценах на газ с Россией, соглашения о восстановлении поставок нефти в Беларусь, возобновления кредитования Евразийским фондом стабилизации и развития и успешного размещения Беларусью суверенных еврооблигаций на 1,4 млрд долларов: «Эти события помогли смягчить краткосрочное давление на финансирование. Однако риски снижения ВВП остаются, а перспективы роста по-прежнему зависят от масштабов структурных реформ».

Напомним, власти Беларуси прогнозировали по итогам 2017 года рост ВВП на 1,7%. На прошлой неделе журналисты поинтересовались у первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского, достаточно ли роста на 2% за год?

— Конечно, мы рассчитываем на большее. Это мало. Правда, мало, — ответил вице-премьер.

 
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