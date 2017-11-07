Какие лекарства пропишут больной экономике Каллаур и Кобяков?

Три вопроса экспертам о том, как повысить производительность труда и не оставить людей без работы.

Ключевым фактором роста валового внутреннего продукта в 2018 году станет производительность труда, сообщил главный советник председателя Правления Нацбанка Александр Заборовский во время общения на KEF-2017.

Где искать деньги на модернизацию компаний?

Повышению производительности труда способствуют инвестиции в новые современные проекты либо модернизация тех мощностей, которые уже есть.

Из-за особенностей экономической ситуации своих денег в Беларуси немного. Можно было бы привлекать финансы из-за рубежа. Но макроэкономические риски и институциональные условия не позволяют Беларуси иметь большие объемы инвестиций.

— Возможно, власти сделают ставку на изменение условий для привлечения иностранных инвестиций. Этот шаг был бы правильным, чтобы не повторять ошибки прошлого, используя для этой цели бюджет, — считает экономист Либерального клуба Антон Болточко.

Что еще повысит производительность труда?

Большой потенциал лежит в реструктуризации госпредприятий, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. Причем он не ограничивается снижением занятости, что неизбежно, важно работать в направлении более эффективного управления госпредприятиями.

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