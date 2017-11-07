Спираль молчания: к чему приводит страх изоляции

Готовы ли люди высказывать свои мысли, находясь в меньшинстве? О чём говорят результаты выборов и опросов?

Как СМИ влияют на мнение диссидентов, и как меняется поведение людей при страхе оказаться в изоляции? Обращаемся к книге немецкого политолога, социолога и журналиста Элизабет Ноэль-Нойман «Общественное мнение: открытие спирали молчания» и разбираемся, к чему приводят невысказанные мнения.

Ежедневно миллионы людей читают результаты всевозможных соцопросов и анализируют видимую статистику, не подозревая о том, что приведенные в СМИ цифры не имеют отношения к реальности. И дело не только в намеренной подтасовке фактов, но и в «спирали молчания» – специфическом явлении, открытом в 60 гг. ХХ века.

Именно тогда группа социологов во главе с Элизабет Ноэль-Нойман заявила о том, что из-за страха оказаться в изоляции люди не склонны высказывать своё мнение, если чувствуют, что находятся в меньшинстве. Кроме того, одни из них публично переходят на сторону большинства, не меняя при этом своих взглядов, а другие просто не вступают в дискуссии и никак не заявляют о своей точке зрения. Запуск и развитие «спирали молчания» приводит к тому, что узнать то, о чём на самом деле думает большинство людей, становится невозможно.

Опираясь на наблюдения мыслителей прошлого, можно говорить о том, что «спираль молчания» не относится к явлениям современности. Будучи безымянным, это понятие встречалось во многих исторических эссе. Так, рассуждая о французской революции и массовом уходе от веры, в 1856 г. А. де Токвиль пишет:

«Люди, придерживавшиеся прежней веры, боялись оказаться в меньшинстве предан­ных своей религии. А поскольку изоляция страшила их более, чем ошибки, они присоединялись к большинству, не изменяя своих мыслей. Взгляды одной лишь части на­ции казались мнением всех и именно поэтому вводили в неодолимое заблуждение как раз тех, кто был виной этого обмана».

Таким образом, тогда и сегодня «сила мнимого большинства» способна глобально влиять на любые исторические события. При этом никакого большинства может и не существовать. Все дело заключается лишь в активности какой-либо части населения и в уверенности пропагандистских лидеров, внушающих ту или иную доктрину с телеэкранов.

Ноэль-Нойман вспоминает о выборах, прошедших в Германии в 60-е гг. Тогда, часть населения предпочитала публично демонстрировать свою приверженность партии СПГ (значки, наклейки на авто, плакаты на окнах), другая же часть населения, отдающая предпочтение партии ХДС, не проявляла особой активности. Интересно, что изначально количество выступающих за ХДС значительно превышало поклонников СПГ.

Однако в предвыборный период визуально стало казаться, что лидирует та партия, которая на самом деле отставала от своих конкурентов. Из-за этого многие приверженцы лидирующей ХДС публично изменили свои политические пристрастия или просто отказались говорить о них, боясь оказаться в общественной изоляции, что существенно сказалось на результатах выборов.

Благодаря подобным эффектам «спиралью молчания» открыто пользуются политические лидеры любого государства. Российский политолог Екатерина Шульман объясняет:

«С телеэкрана или из газеты авторитетный спикер вам заявляет: «Все люди думают так же, все согласны с тем, что я сейчас говорю». А тем, кто не согласен, говорится: «Вы – меньшинство, вы – отщепенцы». В этих условиях социальные опросы ни о чем не говорят, потому что люди повторяют то, что услышали по телевизору».

Интересно, что при этом никто не желает признавать себя участником «спирали молчания», так как не хочет казаться ведомым и конформным. Автор концепции отмечает, что «склонность людей к подражанию не соответствует гуманистическому идеалу». Тем не менее, социальная природа человека такова, что страх оказаться одному нередко вынуждает его замалчивать свои взгляды не только на общественной арене, но и в кругу семьи.

Казалось бы, сегодня, спустя десятки лет после официального открытия «спирали молчания» всё изменилось. Все вокруг говорят о необходимости быть собой и важности индивидуализма. Но на самом деле подобные настроения существовали и несколько сотен лет назад, например, во времена Руссо, но также, как и сейчас, не были способны повлиять на процессы «спирали молчания».

Это подтверждают известные эксперименты, проведённые американским психологом Соломоном Ашем. Их суть заключалась в том, что находящимся в помещении людям предлагали посмотреть на несколько нарисованных линий и выбрать из них самую длинную. Казалось бы, перед участниками эксперимента стояла лёгкая задача. Но находящиеся в комнате актёры намеренно начинали «голосовать» за явно неправильный вариант. В итоге абсолютное большинство испытуемых переставали верить своим глазам, слепо идя за «общественным мнением».

Екатерина Шульман объясняет, почему это работает:

«Спираль молчания – это присоединение к большинству. Я отвечаю так, как я думаю, отвечают другие люди. Те, кто идут после меня, отвечают, как я, потому что я увеличил воображаемое большинство на себя одного».

При этом удивительно, что зачастую члены общества сами придумывают то, о чем думает большинство. В условиях пропаганды и публикуемых результатов соцопросов, формирующих климат мнений, мы уверены, что знаем, о чём другие размышляли раньше и теперь. Мы предсказываем, чего люди будут бояться, чему отдадут предпочтение. При этом зачастую мы не знаем, чего опасаемся или ждём мы сами.

Ноэль-Нойман пишет:

«Вполне вероятно, что большинство опрошенных должны были бы ответить «Откуда мне знать, что думает большинство, как будет дальше? Я ведь не пророк!» Но люди не отвечают так на эти вопросы. От 80 до 90% репрезентативной выборочной совокупности населения старше 16 лет оценивают мнение окружающих, как будто это само собой разумеющееся дело».

Таким образом, можно выявить проблему – люди практически инстинктивно присматриваются к другим и анализируют их образ мыслей, но при этом забывают, что их собственный голос тоже имеет значение. Сложно оставаться гармоничной личностью тогда, когда приходится притворяться и запирать собственные взгляды в своей голове только ради того, чтобы кто-то остался рядом.

Очевидно, что «спираль молчания» влияет на всю нашу жизнь: масштабное утаивание своих взглядов меняет не только политическую и общественную ситуации, делая нас мишенью для манипуляций. Исследования феномена показывают – пребывая в «спирали», мы будем находиться в той реальности, которую не только не выбирали, но и не хотели.