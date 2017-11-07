Лукашенко гостил в «ну очень богатой стране» 12 полных суток. «А впереди еще Сочи…»

Визит главы государства в ОАЭ, в котором его сопровождал младший сын Николай, снова совпал со школьными каникулами.

7-звездочный отель Emirates Palace. В его покоях президент Беларуси останавливался со своей свитой в 2007-м

Александр Лукашенко находился в Объединенных Арабских Эмиратах с 25 октября по 6 ноября. Об этом TUT.BY сообщил источник, знакомый с ходом визита. Официальной информации о возвращении президента на родину порталу получить не удалось.

По данным на обед 7 ноября, на сайте главы государства последним было выставлено поздравление Лукашенко соотечественников со 100-летием Октябрьской революции.

Пользователи сети две недели обсуждали скудную информацию о визите Лукашенко в ОАЭ (а его там сопровождала свита, в которой был и старший сын Виктор), которые во всем мире называют не иначе как «ну очень богатой страной». На этот раз некоторые форумчане осторожно отметили, что, возможно, нас ждет прорыв в торговых отношениях двух государств, и президент Беларуси вот-вот отчитается об удачных сделках в пользу бюджета страны.

Но большинство были бескомпромиссны. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Мне, как исправному налогоплательщику и простому гражданину Беларуси, хотелось бы знать, за чей счет был банкет».

«Семейный визит к шейхам и принцам».

«Нормально так, отдыхать, в то время как большая часть населения его страны еле-еле концы с концами сводит».

«А что так быстро вернулся? Наверное, вспомнил, что не весь лен убрал».

«А впереди еще Сочи…»