Рухнет ли стабильность рубля под тяжестью повышения зарплат?

Белорусы интуитивно ждут валютного подвоха в зимние месяцы. Есть ли повод?

Согласно статистике Нацбанка, в октябре белорусы увеличили покупку валюты на 14,8% по сравнению с сентябрем до 468 млн долларов. Это не перекрыло объем продажи валюты населением, который вырос на 2,7% до 647 млн долларов, однако обозначило некоторый рост интереса к валюте.

Есть ли повод переводить рубли в американскую валюту?

По мнению финансового аналитика Владимира Тарасова, больших валютных сюрпризов к Новому году ждать не стоит.

— Доллар, скорее всего, подорожает, но это будет не большой скачок, , а рост примерно на 1-2%, – отмечает эксперт.

Он уверен, что возможное подорожание будет происходить не по внутренним причинам, связанным с экономикой Беларуси, а из-за внешних факторов:

– Курс доллара может вырасти по отношению к евро и российскому рублю. А так как у нас существует валютная корзина, то в случае ослабления европейской и российской валюты, доллар пойдет вверх, — поясняет Владимир Тарасов.

Такой тенденции, по словам аналитика, способствует множество факторов, например, напряженные отношения России с США, которые настораживают инвесторов:

— На курс российского рубля также влияют цены на нефть, которые сейчас держатся на достаточно высоком уровне, но в будущем могут пойти вниз.

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