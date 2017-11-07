Кто виноват, спрашиваю? «Теперь все тычут пальцем в Лукашенко, мол, «позади планеты всей»

Анджей Почобут отвечает на вопрос.

«Евроньюс озаботился, тем что мы единственная страна где на государственном уровне празднуется день большевицкой революции… Так сказать уникум, – пишет известный белорусский журналист у себя в Facebook. – И по этому поводу теперь все (я, кстати, тут не исключение:) тычут пальцем в Лукашенко, мол «советский ретроград», «позади планеты всей».

А кто виноват, я спрашиваю? Кто?

Известно кто.

Виноват Алмазбек Атамбаев, покидающий свой пост президент Кыргызстана. Именно он отменил недавно празднование «Великого Октября» в этой стране. И остались мы со своим красным Октябрем одни одинешеньки, а вокруг только акулы капитализма...

Просто жуть! И кто после этого Атамбаев?»