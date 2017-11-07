Полиция Италии расследует гибель 26 африканских девушек, найденных в море. Не исключено массовое убийство

Следователи итальянской провинции Салерно выясняют обстоятельства возможного массового убийства девушек из Нигерии, которые вместе с другими африканскими мигрантами пытались пересечь на лодке Средиземное море и добраться до Европы.

По одной из версий, несовершеннолетних переправляли из Африки для сексуальной эксплуатации.

Тела погибших доставлены на берег на борту испанского военного корабля «Кантабрия». Трупы трех девушек нашли в море. Еще 23 тела были обнаружены испанцами в резиновой лодке. В ней же находились еще 64 мигранта.

По предварительным данным, найденные в воде молодые женщины погибли в результате утопления. Их могли сбросить в море с лодки.

Возраст большинства погибших - от 14 до 18 лет. Они прибыли в Средиземноморский регион из Нигерии и Нигера.

Пока не ясно, почему все погибшие оказались исключительно женщинами молодого возраста. В полиции предположили, что их контрабандой в Италию занимались сутенеры, которые в дальнейшем намеревались их использовать в качестве проституток.

Судмедэксперты также намерены проверить версию, согласно которой погибшие подверглись изнасилованиям и пыткам, передает CNN. Эту версию озвучили в беседах с полицейскими и психологами спасенные мигранты. Многие из них сообщили о пытках и изнасилованиях.