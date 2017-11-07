Как ослепший житель Барановичского района пилит, пашет, ведет хозяйство

И копит деньги на операцию, чтобы увидеть своих детей.

Фотографии из семейного архива, на которых Анатолий еще здоров

36-летний житель деревни Савцевичи Анатолий Ганько ведет обычную жизнь деревенского человека: пашет огород, пилит дрова, чинит розетки, ухаживает за домашним хозяйством. Есть только одно «но». Восемь лет назад Анатолий полностью потерял зрение. Мужчина научился жить по-новому и сегодня мечтает только об одном – когда-нибудь снова увидеть жену и детей. Собрать не слишком большую сумму на операцию у семьи никак не получается.

Анатолий самостоятельно может дойти до соседней деревни

Анатолий Ганько родом из Украины. В деревню Савцевичи Барановичского района он приехал работать 15 лет назад. Здесь познакомился со своей будущей женой Людмилой. Мужчина решил остаться в Беларуси. У пары родилась девочка Виктория.

Восемь лет назад жизнь Анатолия и его родных в прямом смысле слова взорвалась.

– Я работал трактористом. В тот день, как обычно, пошел на работу, вместе с напарником подбирали солому на поле. В какой-то момент загорелся комбайн, и я бросился к огнетушителю. Поставил его на землю, попытался выдернуть чеку, а огнетушитель взорвался, и все содержимое выстрелило мне в лицо, – без эмоций вспоминает Анатолий.

Людмила же, слушая рассказ мужа, не может сдержать слез.

Годы обследований и десяток операций

Врачи скорой помощи доставили Анатолия в Молчадскую больницу, потом перевезли в Барановичи. Людмила говорит, что, когда впервые увидела мужа в больнице, час прорыдала в коридоре.

– За него было страшно. А еще в голове билась мысль: как дальше жить будем? – вспоминает она и вытирает вновь навернувшиеся слезы.

Поначалу Анатолий мог смутно видеть, «в красноватом цвете». Но зрение стало ухудшаться и осталось только светоощущение.

За эти годы мужчина перенес более десятка операций, но они не принесли никакого результата. Хотя врачи все время твердили, что надежды терять не стоит.

Ориентиры – ямки, камни, лай собак

Сложнее всего в новой незрячей жизни Анатолию было от мыслей, как он будет кормить свою семью. Это преследовало его и днем и ночью. Но потом он принял решение: «Я мужчина. Сидеть на месте не буду!»

– Сначала пришлось научиться ориентироваться. В доме ходил по памяти. Иногда натыкался на предметы, мог промазать. Ощупывал вокруг: «Ага, вот тут стул стоит, значит, нужно идти в другую сторону», и шел дальше, – с улыбкой объясняет Анатолий. – Чтобы гулять по улице, вырезал «дубчик» и с ним ходил. Потом приобрел трость. Ориентироваться на улице мне помогают мелочи, на которые многие не обращают внимания: ямки на дороге, камни, даже лай собак.

Сейчас, по словам Анатолия, он может самостоятельно дойти до соседней деревни, которая находится в трех километрах.

Анатолий управляется по хозяйству, используя технику

С хозяйством Анатолий тоже справляется. Пашет мотоблоком огород (Людмила лишь идет рядом), чинит розетки, чистит картошку, нарезает бензопилой дрова, помогает жене с овечками, курами и кроликами.

– Может, у меня получается не так быстро, как у тех, кто видит, но главное, что я могу сделать это сам, – говорит Анатолий.

Мужчина пользуется мобильным телефоном: запомнил расположение кнопок и каким по счету в телефонной книжке записан каждый его друг.

В ближайших планах – освоить компьютер.

Дмитрий из «Белорусского общества инвалидов» обучает Анатолия пользоваться специальным компьютером для слепых

Сын придал новых сил для жизни

Три года назад Людмила поняла, что ждет ребенка.

– Сначала немного испугалась. Многие стали отговаривать, мол, муж не видит, как ты с двумя детьми справишься, с хозяйством. А Толя сказал, что будем рожать, – говорит Людмила.

Пока она была в роддоме, Анатолий самостоятельно вел домашнее хозяйство и занимался дочкой – готовил еду, собирал Вику в школу.

После рождения Артема у Анатолия, по словам Людмилы, появились дополнительные силы для жизни.

– Это был как толчок для него. Толя долгое время не решался взять сына на руки. Боялся. Но когда Тема подрос, то буквально не спускал сына с рук. Сейчас оставить ненадолго ребенка на мужа для меня не проблема – Анатолий может покормить его, поиграть с ним, переодеть, – с улыбкой рассказывает Людмила.

«Это мой единственный шанс наконец-то увидеть своего сына»

Год назад Анатолий был на обследовании в Одессе. И там ему подарили надежду – сказали, что у него есть шанс вернуть зрение на один глаз. Но для этого, по словам Анатолия, нужен кератопротез (протез участка роговицы), предстоит новая операция. Кератопротез можно приобрести в России, а операцию сделать в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова в Одессе.

– О кератопротезах мне говорили и в Минске. Только здесь такие операции не делают. Один кератопротез в России стоит около 300 долларов (эту информацию Intex-press подтвердили в Московском клинико-диагностическом центре «Мединцентр»). А мне, как объяснили, нужно два – на случай, если один из них не подойдет. Операция в Одессе стоит 500 долларов, – говорит Анатолий. – И это мой единственный шанс наконец-то увидеть своего сына, вновь увидеть жену и дочку.

Сын Артем

Семья Ганько каждый месяц откладывает небольшую сумму на операцию. Общий доход семьи, который состоит из пособия Анатолия по инвалидности и пособия Людмилы на ребенка, составляет около 700 рублей.

Собрать вроде бы небольшую сумму семье пока не удается. Отложенные деньги регулярно уходят на более насущные нужды: летом 12-летнюю Вику нужно было собрать в школу, совсем недавно из накопленных денег пришлось взять часть на ремонт котла, которым отапливается дом.

– Пусть не так быстро, как хотелось бы, но нужную сумму мы обязательно соберем, – говорит Анатолий и подчеркивает: – Я не привык просить у кого-то помощи. Стараюсь все делать сам и рассчитываю только на себя.

А Людмила надеется, что операцию Анатолию сделают до того, как Тема пойдет в школу. Чтобы Анатолий сам отвел сына в первый класс. И Вика мечтает, чтобы папа повел ее на выпускной, чтобы танцевал с ней и видел, какая она красивая.