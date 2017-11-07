Фото дня. Арестованные в Саудии принцы спят на полу в отеле «Ритц Карлтон»

Накануне задержанных членов королевской семьи обвинили во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении властью и растрате.

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В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев, а также четыре действующих и 10 бывших министров страны. Такой приказ отдал Комитет по борьбе с коррупцией, созданный по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Среди тех, кто оказался в черном списке, есть и племянник короля, миллиардер аль-Валид ибн Талал, которого СМИ называли спасителем «личного кошелька» Лукашенко.