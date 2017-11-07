Что молодые белорусы устроили в главном музее страны. Видеофакт

В Национальном художественном музее состоялась презентация интерактивной программы юных музейных посланников проекта Face Art – Face Future («Лицом к искусству – Лицом к будущему»).

Участники программы под руководством опытных тренеров и независимых экспертов в области искусства из Минска и Гамбурга разработали уникальную программу медиации в сфере искусства, чтобы провести серию экскурсий-дискуссий по выставке «Барлах-Кольвиц. Преодолевая существование» и раскрыть ретроспективное и современное значение произведений Барлаха и Кольвиц широкой публике.

«Пахари», «Нищие», «Изнасилованная», война и главный посыл – желание мира

6 ноября для группы неравнодушных к искусству, среди которых был и посол Германия в Беларуси Петер Деттмар, молодые люди представили то, над чем работали последние пять недель.

Зрителей ждали уникальные перфомансы от участников проекта, необычные формы презентации работ Барлаха и Кольвиц, представленных на выставке, дискуссии о взаимосвязи прошлого и современного в искусстве и обществе.

– Эти ребята заслужили титул посланников Face Art – Face Future. Они не только объяснят, о чем речь на выставке, но и расскажут, чем она соотносится с сегодня и завтра, – анонсировали организаторы.

Напомним, большая экспозиция немецких авторов будет представлена в Национальном художественном музее до 3 декабря.