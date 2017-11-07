Не шутка. Стас Михайлов пожаловался на Михаила Стасова в Европейский суд по правам человека

Невероятно, но факт.

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против России, сообщается на сайте ЕСПЧ. В документе говорится, что жалоба принята 5 декабря 2014 года. 17 октября этого года стало известно, что она прошла первый этап рассмотрения.

Жалоба касается фильма «Дублер», в котором, как утверждает артист, был незаконно использован его образ и изображение. В картине фигурирует персонаж по имени Михаил Стасов, которого играет Александр Ревва.

Российские суды, как отмечается, посмотрели лишь трейлер фильма и не стали смотреть ленту целиком. В тексте говорится, что они сослались на положение Гражданского кодекса, разрешающее использование авторского материала для пародирования или создания карикатуры.

О том, что Михайлов требует 20 млн российских рублей с производителей и прокатчика фильма «Дублер» за незаконное использование образа и изображения, сообщалось еще в декабре 2012 года, отмечает Газета.ru.

Отметим, что Стас Михайлов является артистом, приближенным к Кремлю. Он открыто заявляет, что поддерживает политику Владимира Путина.

Российские политические Telegram-каналы подчеркивают: эта новость – не шутка.