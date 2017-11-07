Опубликованы посмертные фотографии солдата, найденного повешенным в Печах

Снимки были сделаны 5 октября, когда тело Коржича привезли из Борисова в его родной Пинск.

В сообществе «Близкие 21-летнего Александра Коржича» в соцсети ВКонтакте опубликовано несколько фотографий погибшего солдата, сделанных после его смерти.

Еврорадио показало эти фотографии практикующему патологоанатому. Он считает, что сделать однозначный вывод о прижизненном или посмертном помещении человека в петлю по внешним признакам невозможно. Для этого нужно исследовать под микроскопом нервные и мягкие ткани покойного, взятые при вскрытии.

Однако родным Александра Коржича пока что ничего неизвестно о результатах экспертизы, материал для которой был взят в борисовском морге в период с 3 октября, когда тело солдата нашли в подвале медроты, по 5 октября, когда его похоронили на кладбище под Пинском.

«Вы не получите моих детей». Письмо матери двоих сыновей министру Равкову