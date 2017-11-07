Цитата дня: «Но когда власти Гродно устраивают городскую тусовку, обеляя Советский Союз, – это не по-людски»

Экономист о том, что 1917-1991 – это широкая черная полоса не только на теле бывших стран СССР. Это трагедия всего человечества.

– Ладно, американцы. Они со своими ~$ 55 тысяч ВВП на душу населения с жиру бесятся. Ежегодно они тратят миллиардов долларов на борьбу с бедностью, наркотиками и невежеством – и проигрывают борьбу. К счастью, здесь есть частная собственность, свобода слова, свобода ношения оружия, независимый суд и мощнейший дух предпринимательства. Вся надежда на эти институты, – пишет Ярослав Романчук у себя в Facebook. – Но когда власти Гродно (и это западная (!!!) Беларусь) устраивают городскую тусовку, обеляя Советский Союз, цепляя на детей Ленина и символы самой кровавой, жестокой и разрушительной системы в истории человечества, устраивая пляски и песни на крови и костях сотен тысяч жителей Гродненщины, которые стали жертвами коммунистического режим, - это недопустимо и непростительно. Это не по-людски.

Это плевок в души миллионов семей не только Гродненщины, но всей нашей страны, всех жертв тоталитарной системы уничтожения жизни, собственности и достоинства.